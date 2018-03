Facebook kender dine samtaler og sms’er

»Det er på tide. #DeleteFacebook«, skrev Brian Acton. Han var med til at grundlægge WhatsApp, der blev solgt til Facebook i 2014 for over 100 milliarder kroner.

Den amerikanske overvågningsmyndighed FTC går nu ind i sagen og har påbegyndt en undersøgelse af Facebook. Undersøgelsen skal afdække, om Facebook har været »involveret i urimelige handlinger«, der har gjort »alvorlig skade på forbrugerne«.

Oplysningen fik kursen på facebookaktier til at falde yderligere.

Mark Zuckerberg har i et interview med The New York Times vurderet betydningen af #DeleteFacebook.

»Jeg tror ikke, vi har set et betydeligt antal mennesker, der har handlet på det. Men det er ikke godt«, siger Zuckerberg.

»Det er et klart signal om, at folk opfatter det som et afgørende spørgsmål om tillid, og det forstår jeg godt. Og uanset om folk sletter appen eller bare ikke har det godt med at bruge Facebook, så er det et stort problem, som vi har et ansvar for at løse«, siger Zuckerberg.