Danmark er digital Europamester - men bliver overhalet lige om lidt

Sidstnævnte er Danmarks største problem, mener IT-branchens direktør, Birgitte Hass:

»Det allerværste for Danmark er, at vi ikke uddanner nok it-specialister. Det vil afgøre, om vi bliver i stand til at konkurrere i fremtiden. Vi skal gøre meget mere for de digitale uddannelser, hvis det skal lykkes«, siger Birgitte Hass.

Danmark taber en oplagt chance på gulvet, hvis vi ikke målretter uddannelserne, hvad man skal kunne i fremtiden, påpeger hun.

»Vi har fået flere unge til at søge ind på uddannelserne, det tal er vokset markant. Men vi skal have flere pladser på de bedste uddannelser, så vi kan blive digitale skabere, ikke generalister«, siger Birgitte Hass.

Danskernes teknologiforståelse skal løftes

Brian Mikkelsen er opmærksom på problemet, understreger han. Regeringens såkaldte teknologipagt er sat i verden for at rette op på netop dette. Teknologipagten er et samarbejde mellem regeringen, virksomheder samt uddannelses- og forskningsinstitutioner for at flere danskere bliver gode til det digitale og tekniske.

Desuden skal børn i skolen hjælpes på vej med et nyt fag ved navn teknologiforståelse. I de kommende tre år kører Undervisningsministeriet et forsøg med, at teknologiforståelse gøres til del af den obligatoriske undervisning.

»Alt i alt tror jeg, at disse initiativer kan løfte os op fra den sjetteplads relativt hurtigt«, siger Brian Mikkelsen.

Hvorfor er det så vigtigt, at Danmark skal være nummer 1 på det her område?

»Fordelen ved at være foregangsland er, at vi kan sætte retningen for, hvor vi vil hen«, siger Brian Mikkelsen.

Han peger på, at man på Fyn er blevet gode til robotter via i et samspil mellem Syddansk Universitet og virksomheden Universal Robots.