Nu skal det afgøres i Højesteret: Må politiet med magt tvinge dig til at åbne din mobiltelefon? Politiet har i flere sager brugt magt til at åbne en iPhone med mistænktes fingeraftryk for at få adgang til private oplysninger. Nu skal Højesteret se på, om det er lovligt.

SB sagde nej til at åbne sin iPhone for politiet; han ville først rådføre sig med sin advokat. Men det ville politiet ikke vente på. Pludselig vrimlede hans celle på Bellahøj Politistation med betjente, 5-10 stykker, lød hans forklaring til retten. De satte sig på ham, vred hans arme om på ryggen og lagde ham i håndjern. Han mærkede noget blive presset mod sin tommelfinger – efter alt at dømme den ene af hans to telefoner, hvorefter betjentene rejste sig og forsvandt uden at give nogen forklaring på, hvad der var sket.

Politirapporten bekræfter de centrale dele af den mistænktes forklaring.

»Politiet besluttede med fornøden magt at presse SB’s tommelfinger mod en af telefonerne, således at den blev åbnet. I forbindelse med denne hændelse har SB’s forsvarer anmeldt de berørte kolleger for vold«, hedder det i politirapporten.

Episoden, der fandt sted på Bellahøj Politistation i oktober sidste år, var ifølge politiet en banal ransagning. Men den var samtidig mere end det: Højesteret skal nu tage stilling til, om det er lovligt at åbne en iPhone med magt, og hvor meget der i givet fald skal til. For sagen er uden fortilfælde i dansk ret.

Det er et temmelig vidtgående indgreb, når man med fysisk magt tvinger en person til at åbne for alle de mest personlige og fortrolige oplysninger, man har Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening

Både byretten og landsretten gav politiet medhold. For politiet står der meget på spil. Muligheden for at åbne en iPhone giver adgang til »en guldgrube af informationer« under kommende efterforskninger, siger Peter Kruse, stifter af sikkerhedsfirmaet CSIS.

Det gælder ikke bare det åbenlyse, f.eks. private notater, sms’er, mails, billeder, opkald, kontakter, kalender samt alle venner og alle aktiviteter på sociale netværk. Mindre åbenlyst får politiet adgang til hele historikken på telefonens geolokation: Hvor har telefonen fysisk befundet sig og hvornår?

»Hvis telefonen først er åbnet, har politiet mulighed for at trække alle data ud. Og der findes redskaber, som kan hjælpe med at analysere dem«, siger han.

»På den måde kan man lave en ret præcis kortlægning af personens færden, aktiviteter og omgangskreds, ikke kun i den digitale verden, men også i den fysiske. Det er et skatkammer for en efterforsker«, siger Peter Kruse.

Apple nægter i USA

Omvendt kan det hæmme muligheden for at opklare forbrydelser, hvis kriminelle kan vide sig sikre på, at politiet ikke vil kunne finde belastende materiale på en iPhone.

I USA har Apple af hensyn til kundernes privatliv i årevis nægtet at hjælpe politiet med at åbne iPhones selv i meget alvorlige terrorsager. Og hverken lovgivere eller domstole har tvunget Apple til at skifte kurs, hverken i USA eller i Europa.

»Jeg forstår godt, at politiet gerne vil have adgang til de data«, siger SB’s forsvarer, Kåre Traberg Smidt:

»Det er fantastisk, så meget man kan bruge dem til. Men myndighederne over hele verden har accepteret, at når en telefon er låst med kode, kan man ikke åbne den«,

En pinkode med tal, som kun brugeren kender, kan politiet i praksis ikke bryde uden mistænktes medvirken. Men en telefon, der kan åbnes med et fingeraftryk eller en ansigtsgenkendelse, kan politiet åbne med anvendelse af fysisk magt.

Det centrale spørgsmål, som Højesteret skal afgøre, lyder, om fingeraftryk og ansigtsgenkendelse skal sidestilles med en pinkode.

»Forbrugerne har fået at vide, at fingeraftryk og ansigtsgenkendelse er mindst lige så sikkert som en kode. Derfor bør fingeraftryk og ansigtsgenkendelse sidestilles med en kode. Ellers vil det rokke ved forbrugernes tillid til den nye teknologi«, mener Kåre Traberg Smidt.

Vicestatsadvokat Eva Rønne, der fører sagen i Højesteret for anklagemyndigheden, vil ikke udtale sig til citat, før sagen har været for retten. Men anklagerens synspunkter fremgår af det skriftlige kæremål, som Politiken har fået aktindsigt i.

Her argumenterer Rigspolitiet for, at en mobiltelefon svarer til et aflåst arkivskab, som politiet om nødvendigt kan åbne med magt, hvis der er grundlag for at ransage det. Og det gav både byretten og landsretten politiet medhold i.

SB er mistænkt for svindel med skat og moms for »mange millioner kroner«. Politiet havde grund til at tro, at der lå beviser gemt i telefonen, og var derfor i sin gode ret til at bruge magt for at skaffe sig adgang til den, mener både by- og landsret.

SB’s sag er den første sag, men ikke den eneste, Højesteret skal se på.