Ansigtsgenkendelse: Kina eksporterer it-diktatur til Afrika Kina vil nu sælge overvågningsteknologi til udviklingslande. Det bekymrer både sikkerhedsekspert og menneskerettighedsforkæmpere.

Kropscannere og røntgenmaskiner på hver metrostation. Krav om ID-numre på de sociale medier, så kritiske udtalelser kan spores, og bagmændene straffes. Eller kinesisk dagligdag, som man kan kalde det i et land, hvor overvågning gennem teknologier som ansigtsgenkendelse er mere regel end undtagelse.

Nu eksporterer Kina også deres overvågningsteknologi til udviklingslande i Afrika. Senest har det kinesiske firma, CloudWalk Technology, underskrevet en aftale med den zimbaweanske regering om at levere overvågningsteknologi til landet. Det er det første kinesiske projekt med kunstig intelligens i Afrika.

Teknologien vil gøre det zimbabweanske styre, der i forvejen har ry for at være på kant med menneskerettighederne, i stand til at kopiere den overvågning, der i dag gør det muligt for det kinesiske styre at overvåge befolkningen.

Ansigtsgenkendelsesteknologi gennem offentlige overvågningskameraer er én af de overvågningsmetoder, der vil finde vej til det afrikanske land. Ifølge Peter Kruse, sikkerhedsekspert ved CSIS, kan teknologien sidestilles med det velkendte fingeraftryk:

»Vores ansigter er ligesom fingeraftrykket unikt. Der er nogle mønstre og træk, som man ved hjælp af softwareteknologi kan måle og med meget stor præcision koble til et billede eller en livevideo af en person«, siger han.

Peter Kruse fortæller, at teknologien bag ansigtsgenkendelse er lige så udviklet som ved fingeraftryk. Dermed sidder du også i saksen, hvis nogen kommer i besiddelse af din biometri – vores ansigters unikke karakteristika. For som Peter Kruse siger, »kan et ansigt ikke bare lige ændres«.

Men det er ikke kun ansigtsgenkendelse, der følger med i aftalen mellem Kina og Zimbabwe. En national ansigts-database og sikkerhed i lufthavn og på tog- og busstationer er også en del af pakken. Det får alarmklokkerne til at ringe hos Human Rights Watch.

»Vi er bekymrede for aftalen, når man tager i betragtning, at CloudWalk leverer ansigtsgenkendelsesteknologier til det kinesiske politi«, siger Maya Wang til det amerikanske medie Foreign Policy. Maya Wang forsker i Kina ved Human Rights Watch og mener, at der ikke er nogen tvivl om, hvorvidt teknologien misbruges eller ej.

»Vi har tidligere dokumenteret, at det kinesiske Ministerium for Offentlig Sikkerhed bruger kunstig intelligens til masseovervågning, der er målrettet bestemte sociale grupperinger såsom etniske minoriteter og de, der udgør en politisk trussel mod regeringen«, fortæller hun.

Aktivister er bekymrede

Den nye overvågningsaftale er bygget på et langvarigt forhold mellem Kina og deres »ideologiske allierede«, Zimbabwes tidligere præsident, Robert Mugabe. Siden han i november 2017 efter 37 års undertrykkelse af befolkningen blev smidt af posten ved et militært kup, har Emmerson Mnangagwa styret landet.

Mnangagwa er Mugabes tidligere rådgiver, og det får aktivisterne til at frygte, at det undertrykkende styre vil fortsætte. Specielt hvis regimet indfører ny overvågningsteknologi.

Kuda Hove fra Media Institute of Southern Africa, der promoverer ytringsfrihed i Zimbabwe, er blandt de bekymrede aktivister.

»Tidligere erfaringer har vist, at Zimbabwes regering vil bruge en legitim undskyldning – for eksempel at de opretholder lov og orden – som kamuflage for, at de i virkeligheden overvåger og begrænser borgeres ytringer og opførsel på internettet«, siger han.

Også Peter Kruse er bekymret for udbredelsen af de kinesiske metoder. For når teknologien finder vej til Zimbabwe, bliver landet i stand til at spore borgernes digitale færd såvel som deres fysiske. Han nævner homoseksualitet som eksempel: