Gør som Kina: Facebook giver brugerne karakterer for deres troværdighed Hen over det sidste år er alle Facebook-brugere blevet tildelt et tal mellem 0 og 1, der angiver, om de er til at stole på.

Det vakte en del opmærksomhed, da den kinesiske regering sidste år begyndte at lade folks troværdighed på sociale medier indgå i deres ’sociale kreditvurdering’. Denne karaktervurdering kan i Kina få betydning for brugernes muligheder for at sende deres børn i gode skoler eller bruge den offentlige transport. Nu viser det sig, at Facebook er gået i kinesernes fodspor.

Løgnere påstår at andre lyver

I godt et års tid har Facebook udviklet et internet system, der tildeler brugerne et bestemt karaktertal efter, hvor troværdige, de vurderes til at være. Det er et af firmaets tiltag i kampen mod ’fake news’. Det fortæller Tessa Lyons, der leder projektet internt i Facebook, til Washington Post.

Således har alle Facebook-brugere nu en intern evaluerings-score af deres troværdighed, der går fra 0 til 1. Ifølge Tessa Lyons er dette tal imidlertid kun én ud af flere adfærdsparametre, som Facebook bruger til at vurdere risikoen for asocial opførsel.

Indtil for nylig har det ellers været det sociale medies strategi at lade brugerne holde øje med andre brugere, og indrapportere eventuel uønsket adfærd til Facebook. Efter den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016 kom der især fokus på at lade brugerne indrapportere strategiske forsøg på at sprede falske nyheder eller propaganda i form af annoncer, videoer eller andet indhold.

Men muligheden for at indrapportere indhold, der blev anset som forsætligt manipulerende, blev hurtigt inddraget i de samme propaganda-strategier – eller blot brugt som våben af utilfredse brugere. »Ofte fortæller brugerne os, at noget er løgn, fordi de bevidst ønsker at ramme en indholdsudgiver. Eller også er de blot uenige i indholdets præmisser«, fortæller Tessa Lyons.

Ligesom ’Black Mirror’

Reaktionerne på nyheden har været blandede. På Twitter har sammenligner visse brugere den nyligt afslørede karaktervurdering med den ’rating’ som alle mennesker får i afsnittet ’Nosedive’ fra science fiction-serien ’Black Mirror’ på Netflix.

Her spiller Bryce Dallas Howard den unge kvinde Lacie, hvis sociale pointtal styrtdykker som følge af en række uheld, med det resultat at hun ender på samfundets bund. Det står endnu ikke klart, hvad konsekvenserne kan blive, hvis en brugers interne troværdigheds-karakter på Facebook rammer nul.

Andre kommentatorer sammenligner tiltaget med den nu nedlagte tjeneste Klout, der tildelte Internet-brugere en karakter efter, hvor stor indflydelse, de havde via deres netværk. Men modsat begge disse tilfælde er Facebooks vurdering ikke offentlig. Den benyttes kun internt til at vurdere en brugers troværdighed og kan inddrages, hvis der opstår en konflikt, hvor brugeren er indblandet.

En af veteranerne indenfor forskning i Internet-adfærd og sociale medier opfordrer da også til, at Facebook-brugerne skal slå koldt vand i blodet. »Det er en vild overskrift«, siger Dr. Nancy Baym, der er seniorforsker ved Microsofts forskningscenter for sociale medier i Boston om Washington Posts afsløring, »men det ville være dumt af Facebook IKKE at forsøge at identificere folk, der manipulerer ved at påstå, at andre lyver«.

»Den eneste måde, de kan gøre det på i så stor en skala er ved at tildele alle brugerne sådan et tal«, forklarer Baym.