EU-sag truer både Google og aviserne Forretningsmodellen bag digitale annoncer, der finansierer alt fra techgiganter til små aviser, er kommet under angreb i EU’s klagesystem.

En klagesag, der netop er modtaget i det irske datatilsyn, kan underminere hele den forretningsmodel, der ligger bag meget store dele af det gratis internet: lige fra giganter som Google og Facebook til store og små aviser. Det vurderer chefen for det irske datatilsyn, Dale Sunderland, over for Politiken.

Meget store dele af det gratis internet, vi kender i dag, bliver finansieret af annoncer, der er målrettet til den enkelte bruger, og det er hele den forretningsmodel, som nu er kommet under anklage.

»Det er grundlaget for, hvordan det gratis internet virker. Og ja: Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvor lovlig modellen er. Men det er for tidligt at spå om, hvad konklusionen bliver«, siger Dale Sunderland.

Der er tale om systematisk og massivt misbrug af brugernes personlige oplysninger, og det finder sted i hjertet af ad tech-branchen Johnny Ryan, Chief Policy & Industry Relations Officer i Brave

En af klagerne er Johnny Ryan, Chief Policy & Industry Relations Officer i Brave, en browser, der skal give brugerne kontrol over deres data og de annoncer, der bliver udsat for. Johnny Ryan præsenterer sig som en del af en ny bevægelse med fokus på etisk korrekte – og lovlydige – forretningsmodeller, der respekterer brugernes privatliv. Men det er ganske enkelt ikke muligt at slå igennem med de nye forretningsmodeller, så længe langt de fleste i branchen ignorerer lovgivningen, forklarede Johnny Ryan under konferencen Data Summit i Dublin, techgiganternes europæiske hovedkvarter.

»Der er tale om systematisk og massivt misbrug af brugernes personlige oplysninger, og det finder sted i hjertet af ad tech-branchen«, siger Johnny Ryan.

Ad tech er betegnelsen for salg af digitale annoncer på platforme som Google, Facebook, og Politiken.

Opmærksomhed på auktion

»Når min hustru går i gang med at læse lederen i sin avis, vil den oplysning i løbet af millisekunder nå ud til snesevis, sommetider flere hundred, af avisens samarbejdspartnere, der spiller en rolle i salget af annoncer«, forklarer Johnny Ryan.

Et stykke nede i artiklen er der afsat plads til en annonce, og den plads bliver sat på auktion. Højeste bud får en bid af fru Ryans opmærksomhed. Jo mere de bydende ved om fru Ryan, des mere kan annoncepladsen være værd.

Sammen med oplysningen om, at hun nærmer sig annoncen, vil de potentielle annoncører få et sæt ’segmenteringsdata’, der fortæller, hvad hun er for en type, ofte sammen med en ip-adresse, der ret præcist fortæller, hvor hun befinder sig. »Og der kan være mange andre oplysninger«, siger Johnny Ryan.

Oplysningerne går blandt andet ud til konkurrerende dmp’er – datamanagementplatforme – der kan kombinere dem med andre data, de allerede har liggende, og dermed danne sig et præcist billede af, hvad fru Ryan interesser sig for, hvor modtagelig hun er for et bestemt budskab på dette tidspunkt af dagen, og skønne, hvor meget hendes opmærksomhed er værd lige nu. Det er præcisionen i den vurdering, der er dmp’ernes konkurrenceparameter.

»Den mest kendte af den slags virksomheder er nok Cambridge Analytica, som ikke findes længere. Men der er mange andre af samme slags derude. Og brugeren har ingen kontrol med, hvad der sker med de mange dybt personlige oplysninger, der bliver sendt ud om dem«, siger Johnny Ryan.

Om den praksis er lovlig efter EU’s regler om databeskyttelse, bliver det formentlig Dale Sunderland, chef for det irske datatilsyn, der i første omgang skal tage stilling til. Og han er fuldt ud opmærksom på, hvor vidtrækkende sagen er.

Ved brugeren, hvad der sker?

»Klagen rejser helt fundamentale spørgsmål, der går ind i kernen af den forretningsmodel, der driver mange virksomheder på den gratis del af internettet«, siger Dale Sunderland.