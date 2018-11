EU lover indgreb for at redde demokratiet Robotter på sociale medier er afgørende for manipulation af vælgerne. EU-kommissær lover at stoppe dem.

Manipulation af vælgerne gennem sociale medier kan begrænses betragteligt ved ganske enkelt at fjerne de falske profiler, der spreder og forstærker budskaberne.

»Robotterne spiller en helt central rolle i valgmanipulation. De udgiver sig for mennesker, som ligner målgruppen, og har venner og følgere i dit netværk. Og det påvirker meningsdannelsen meget effektivt«, siger George Kurtz, chef for cybersikkerhedsfirmaet Crowdstrike.

Han deltog i en debat med EU’s justitskommissær, Vera Jourova, om sociale mediers undergravning af demokratiet ved techfestivalen Web Summit i Lissabon.

De falske profiler burde egentlig blive fjernet af de sociale medier selv. De er i strid med selskabernes forretningsbetingelser, og de er ikke svære at lokalisere. George Kurtzs eget selskab, der er noget mindre end selskaberne bag de sociale medier, kan med stor sikkerhed udpege robotterne.

»Twitter har fjernet 10.000 robotter op til det amerikanske midtvejsvalg. Men der er mange flere, formentlig millioner af falske profiler. Selvfølgelig kunne de sociale medier finde dem, hvis de ville«, siger han.

»Men der er også et kommercielt aspekt. Det ville reducere antallet af brugere og indtægtsgrundlaget betragteligt«, siger George Kurtz.

Facebook: Det må ikke blive svært

Justitskommissær Vera Jourova er enig og antyder, at kommissionen vil gøre noget ved det.

»Demokrati foregår mellem mennesker. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at blive af med robotter, der bruger kunstig intelligens til at manipulere vælgere. Og det er en af de ting, vi vil kigge nærmere på«, siger hun.

Facebooks indholdschef, Monika Bickert, siger, at fjernelse af falske profiler har højeste prioritet.

»En af de vigtigste ting, vi gør for at modvirke påvirkning af valg, er at fjerne falske profiler. De er ofte kilden til de skadelige aktiviteter, ikke kun påvirkning af valg, men også chikane og mobning«, siger hun.

Men er det ikke for let at oprette en falsk profil?

»Det mener jeg ikke. Vi blokerer over en million forsøg på at etablere falske profiler hver eneste dag. Men der er en modsætning mellem at gøre det let for folk at komme med og på den anden side stoppe de falske profiler.

Det må være ret nemt at lave et system, der bekræfter brugernes identitet?



»Vi ønsker, at det skal være let for folk at være med. Det må ikke blive svært. I stedet har vi over de seneste to år udviklet teknologi, som gør det muligt at lokalisere de falske profiler, som vi enten lukker eller beder om dokumentation«, siger Monika Bickert.

I princippet er der intet nyt i, at politiske partier gør alt, hvad de kan, for at manipulere vælgerne over på deres side. Det er spillets regler.

Men i praksis har de sociale medier skabt et helt nyt spil, hvor spillere fra udlandet uden større omkostninger kan være med, og hvor man kan målrette sine budskaber til meget snævre målgrupper og dermed skjule sine løgne og hadpropaganda for den brede offentlighed.

Det helt grundlæggende problem, at vælgerne bliver manipuleret med løgne, der bliver spredt på sociale medier, kan man imidlertid ikke lovgive imod uden at komme på kant med ytringsfriheden, fastslår kommissæren.

»Men der er andre måder at angribe det på. Beskyttelsen af personlige oplysninger er en af dem«, siger Vera Jourova.