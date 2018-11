Hårde stoffer er kun en googlesøgning væk Danske pushere sælger narko på den frit tilgængelige hjemmeside Tapatalk.com. Politiet kender til siden, men har svært ved at finde frem til bagmændene.

Imens indsatsen mod salg af narkotika på gadeplan og især på Christiania fortsætter, florerer salg af hash og hårde stoffer frit på danske hjemmesider. Og det er kun et klik væk på Google.

’Narko Vejle’.

To ord i Googles søgefelt, et klik på det første forslag, der kommer frem, og du havner på siden Tapatalk.com og dets underforum ’Hash’. Her kan alle og enhver etablere kontakt til pushere, som sælger kokain, MDMA, hash, amfetamin eller endda fentanyl.

Bytter du Vejle ud med Odense, Aarhus, Aalborg eller København, foreslår Google også hjemmesiden, der har inddelt forummet efter de fem større danske byer.

»Det bedste til næsen – Herning – 900 per g« skriver for eksempel en bruger, der angiveligt sælger kokain. Annoncen indeholder en produktbeskrivelse, pris og et brugernavn til appen Wickr – en krypteret app, hvor køber og sælger kan aftale pris, mødested og tidspunkt, uden at det kan spores. Politiken har været i kontakt med en anonym kilde, der har brugt siden til at købe narkotika.

Politiet kender til siden, men de har svært ved at lukke den eller finde frem til bagmændene, fordi detaljerne om handlerne som regel foregår over krypterede apps, fortæller Michael Kjeldgaard, der er chef for Nationalt Efterforskningscenter.

»Vi kender godt de sider, hvorfra man kan købe forskellige narkotika og andre ting. Men for at anholde bagmænd kræver det en efterforskning, hvor politiet får etableret et mistankegrundlag mod konkrete personer. Ligesom med alle mulige andre former for kriminalitet er det et krav, jf. retsplejeloven.«, siger Michael Kjeldgaard.

Han fortæller, at politiet har »en klar mistanke om narkotikahandel på disse sider«, og at »hvis man bruger siderne til at ville sælge ulovlige stoffer, er det lige så ulovligt, som hvis man står med et skilt nede på gadehjørnet og reklamerer med, at man sælger stoffer«. Som loven ser ud i dag, er det dog svært for politiet at drive agentvirksomhed og infiltrere siderne indefra og få bagmændene retsforfulgt.

Michael Kjeldgaard erkender, at det er problematisk, at åbne ukrypterede sider, der reklamerer for salg af narko, kun er en googlesøgning væk.

»Det er klart, at dansk politi må stå på tæer for at bekæmpe den her form for kriminalitet, for de, der benytter sig af den, bruger tjenester, der gør det svært for politiet.«, siger han.





Disruption

Tapatalk er en amerikansk platform med hovedkontor i Santa Monica, Californien. På siden findes over 200.000 underfora, og alle, der har lyst, kan gratis gå ind og oprette et forum. Det har nogle entreprenante typer gjort og givet det navnet ’Hash’, og det fungerer altså som et slags reklameforum for folk, der sælger ulovlige stoffer. Det har ikke været muligt at komme i kontakt med folkene bag Tapatalk.





Forummet er blot et ud af mange, der bruges til salg af narkotika, fortæller lektor på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet Jakob Demant, der har forsket i salg af stoffer på sociale medier. Det opsigtsvækkende ved Tapatalk er, at siden er åben for alle, frit tilgængelig og ukrypteret.







»Der er meget få begrænsninger for, hvordan du kan komme ind på siden. Vi har før set, at hvis man skal handle stoffer på Facebook, er det ofte i lukkede eller skjulte grupper. Det vil sige, man skal inviteres ind i grupperne«, siger Jakob Demant.







Han fortæller, at politiets helt store hurdle i forbindelse med salg af stoffer over nettet er, at, så snart en potentiel køber har set udbuddet af varen på Tapatalk, foregår resten af kontakten mellem køber og sælger over den krypterede app Wickr. Det har været med til at revolutionere stofmarkedet og til dels hægtet politiet af.







»Krypterede apps har lavet en disruption af stofmarkedet. Både Wickr, taletidskort og Snapchat er måder, hvorpå sælger og køber beskytter sig relativt godt imod politiet. Politiet kan identificere det, der foregår på forummet, men det er der ikke nødvendigvis noget i vejen med, vi har jo ytringsfrihed. Der skal jo foregå en handel. Og hvis køber og sælger beskytter sig nogenlunde igennem blandt andet Wickr, bliver det vanskeligt for politiet«, siger Jakob Demant.