Et makkerpar i toppen af Facebook har skabt stribevis af skandaler Sheryl Sandberg, Facebooks nummer to, har slået sig op som et feministisk forbillede, der viser vejen til samfundets top, hvor kvinder kan fremme kvindelige værdier. Nu fremstår hun som en kynisk skurk, der vil sætte alle værdier til side for at tjene penge.

Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, er kommet under pres for at træde tilbage. Den ene skandale efter den anden er kommet rullende ind over hans selskab gennem de seneste to år. Og siden juli har Facebooks aktier mistet 40 pct. af deres værdi. Det betyder, at investorerne har mistet svimlende 1.400 milliarder kroner.

Alene i den sidste uge – siden de seneste afsløringer i New York Times – er selskabet blevet 230 milliarder kroner, 8 procent, mindre værd. Avisen beskrev, hvordan Facebook har undladt at løse problemerne og i stedet søgt at dække over dem, bagtale kritikere og aflede opmærksomheden ved at plante negative historier om rivaler.

Men Zuckerberg har ingen planer om at træde tilbage, fortalte han onsdag til CNN. Han sidder på omkring 60 pct. af de stemmeberettigede aktier, han er formand for bestyrelsen og samtidig administrerende direktør. Og det vil han blive ved med at være i overskuelig fremtid.

Zuckerberg har heller ingen planer om at fyre sin makker gennem ti år, Sheryl Sandberg, der i New York Times’ undersøgelse trådte frem som den store skurk, mens Zuckerberg selv fremstod som den teknikinteresserede nørd, der overlader de politiske og strategiske beslutninger om håndtering af skandalerne til Sandberg.

Foto: Philip Ytournel/POLITIKEN

Mens Mark Zuckerberg det seneste år har gået offentlig bodsgang for Facebooks læk og misbrug af brugernes personlige data og manipulation af det amerikanske valg, har Sheryl Sandberg tilsyneladende taget sig af det beskidte arbejde hjemme i Silicon Valley. Hun skjulte skandalernes omfang, plantede negative historier om konkurrenterne for at aflede opmærksomheden fra Facebooks egne trængsler og udbredte negative historier om selskabets kritikere gennem et pr-firma, viser New York Times’ afdækning.





Definers Public Affairs spredte blandt andet historien om, at Facebooks kritikere var led i en jødisk konspiration anført af finansmanden George Soros – den samme mand, som præsident Trump op til midtvejsvalget beskyldte for at finansiere migrantkaravanen fra Mellemamerika mod USA.

New York Times har ikke fundet belæg for, at Zuckerberg vidste noget om operationerne. Og han siger til CNN, at han intet vidste, før han kunne læse om det i avisen.

Men han bakker Sheryl Sandberg op.

»Sheryl er en meget vigtig del af dette selskab, og hun står i spidsen for en stor del af vores indsats i forhold til at håndtere de største problemer, vi står med«, siger Mark Zuckerberg.

»Hun har været en vigtig partner for mig gennem ti år. Jeg er meget stolt af det arbejde, vi har lavet sammen, og jeg håber, vi kan fortsætte i årtier fremover«.

De første sprækker i Mark Zuckerbergs eget renomme kom med filmen ’The Social Network’, der pillede ved forestillingen om et ungt geni, der var brændende optaget af at gøre verden til et bedre sted.

Formålet med Facemash, den første udgave af Facebook, var at få de mandlige medstuderende på Harvard til at bedømme de kvindelige studerendes udseende. For at få fingre i det nødvendige billedmateriale – kvinderne stillede af forståelige grunde ikke op frivilligt – hackede han sig ind på universitetets databaser for at stjæle deres id-billeder. Da han blev opdaget og truet med straf, lagde han ansigtet i brødebetyngede folder, sagde undskyld og slap godt fra det. En teknik, han har benyttet mange gange siden.

Filmen viste også grundlaget for en langvarig retssag, anlagt af den oprindelige medstifter, der påstod, at Zuckerberg snød ham og ulovligt fik ham fjernet fra firmaet. Sagen blev afgjort ved et forlig, der ikke tillader, at detaljerne kommer frem.

Karrierekvindernes forbillede

Mens Zuckerberg således længe har været anset som lettere anløben, har makkeren Sheryl Sandberg opbygget en stjernestatus og gjort sig selv til et forbillede for karrierekvinder over hele verden.

»Ægte ligestilling ville være en verden, hvor kvinderne stod i spidsen for halvdelen af virksomhederne, og mænd klarede halvdelen af hjemmene«, lyder en nøglesætning i hendes bog ’Lean In’.



I sine bøger og avisklummer fremstiller hun sig selv som et levende eksempel på, at kvinder ikke bare kan nå helt til tops i det globale erhvervsliv, men også gøre en forskel og introducere kvindelige værdier fra den magtposition.

Hun har også personificeret Facebooks idealistiske vision om en bedre, mere åben og venlig verden, der opstår ved at forbinde mennesker med hinanden i et globalt netværk. Politisk støttede hun Hillary Clinton ved præsidentvalget i 2016 og arbejdede som politisk udnævnt rådgiver i finansministeriet i Bill Clintons tid som præsident.

Men det er en ganske anden Sheryl Sandberg, der kommer til syne i New York Times’ undersøgelse af, hvordan Facebook internt har håndteret den stadigt voksende bunke af møgsager.

Ikke et ord om russerne

Facebook vidste allerede inden valget i november 2016, at russiske agenter brugte platformen til at sprede propaganda gennem falske profiler. Men Sheryl Sandberg blev rasende, da sikkerhedschefen Alex Stamos besluttede sig for at undersøge sagen og informere direktionen om det. Hun frygtede, at visheden om de russiske aktiviteter ville gøre Facebook mere sårbar juridisk.

Andre i direktionen var imidlertid mere optaget af, hvorfor de ikke havde fået besked tidligere, og hvad man kunne gøre ved det. Der blev sat en nærmere undersøgelse i gang, og i januar sidste år begyndte omfanget af den russiske operation at stå klart for Facebooks ledelse.

Hvad skulle man stille op? Indrømme det offentligt?

Facebooks cheflobbyist, Joel Kaplan, advarede. Donald Trump havde vundet valget og var stærkt utilfreds med beskyldningerne om, at den russiske præsident stod bag en massiv, men skjult kampagne for at få ham valgt. Hvis Facebook gik offentligt ud med sin viden om de russiske agenters brug af platformen, ville det få republikanerne til at beskylde Facebook for at tage parti for demokraterne, argumenterede han.

Han advarede sågar mod at lukke de russiske troldes falske sider og opslag. Han frygtede, at almindelige brugere ville føle sig bedraget og fare i flint, når de opdagede, at de selv var blandt de udsatte. Hans egen svigermor havde fulgt en side, der var slået op af russiske trolde, fortalte Joel Kaplan.

Sheryl Sandberg blev overbevist og fulgte Kaplans råd. Da Facebook i april offentliggjorde resultaterne af undersøgelsen, blev Rusland ikke nævnt med et ord.