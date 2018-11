Britiske politikere beslaglægger Zuckerbergs fortrolige mails En amerikansk forretningsmand, der fører sag mod Facebook, blev tvunget til at udlevere belastende mails. Britisk politiker truer med at offentliggøre dem.

I et højst usædvanligt træk har det britiske parlament beslaglagt interne papirer fra Facebook.

Dokumenterne, der omfatter fortrolige mailkorrespondancer mellem topchef Mark Zuckerberg og hans nærmeste rådgivere, rummer ifølge The Observer vigtige afsløringer, der kaster nyt lys over Cambridge Analytica-skandalen. Her blev 87 millioner brugere manipuleret med personligt skræddersyede budskaber, baseret på en omhyggelig psykografisk kortlægning af deres personlighed, op til det amerikanske valg for to år siden.

Et udvalg i det britiske parlament har lige siden forsøgt at komme til bunds i, om en tilsvarende manipulation fandt sted op til den britiske folkeafstemning, der førte til, at briterne forlader EU i marts næste år.

Damian Collins, udvalgets konservative formand, truer på Twitter med at trodse Facebooks kraftige protester og offentliggøre de fortrolige dokumenter. Dokumenterne kan ifølge Collins vise, at Facebook og Marz Zuckerberg har vildledt offentligheden om skandalens reelle omfang, og hvor meget Facebook reelt har gjort for at stoppe manipulationen af demokratiske valg.

Syv andre parlamenter, der også har fundet tegn på systematisk misinformation fra ’skadelige aktører’, har gjort fælles sag med det britiske og deltager tirsdag i en afhøring af Facebooks britiske chef, Richard Allan. Her vil de britiske parlamentarikere også drøfte, om de beslaglagte dokumenter skal offentliggøres.

Bitter strid med politikere

Beslaglæggelsen af Facebooks interne dokumenter er den seneste optrapning i en to år gammel strid mellem det britiske parlament og Facebook. Mark Zuckerberg har konsekvent nægtet at besvare de britiske parlamentarikeres spørgsmål om russisk indblanding og udbredelsen af organiseret misinformation op til den britiske folkeafstemning. Derfor var det nødvendigt at beslaglægge dokumenterne, forklarer Damian Collins.

»Det er et træk uden fortilfælde, men vi befinder os også i en situation uden fortilfælde«, siger Damien Collins til The Observer.

De beslaglagte dokumenter stammer fra en ansat i firmaet Six4Three, der var på forretningsrejse i London. Selskabet har lagt sag an Facebook i USA og har i den forbindelse – under strenge krav om fortrolighed – fået dokumenterne udleveret fra Facebook. I London blev den ansatte passet op på sit hotelværelse og tvunget til at aflevere dokumenterne til det britiske parlament. Det, der gør manøvren ganske enestående, er, at de britiske parlamentarikere ikke fik en dommerkendelse og tilkaldte politiet for at få fingre i dokumenterne.

I stedet fandt de en sjældent brugt paragraf frem i Underhusets egne vedtægter og tilkaldte parlamentets egen Serjeant at Arms, der formelt har haft ansvaret for parlamentets sikkerhed siden 1415. I vore dage bidrager han normalt kun til at holde traditionerne i hævd ved ceremonielle lejligheder i sin traditionsrige arbejdsuniform med knæbukser, silkestrømper, flæsemanchetter og laksko. Som den eneste i Underhuset har Serjeant at Arms ret og pligt til at bære våben – et sværd.

Denne gang var opgaven anderledes håndfast. Serjeant at Arms opsøgte den amerikanske forretningsmand på dennes hotel og eskorterede ham til Underhuset. Her fik amerikaneren stillet et ultimatum: Hvis han ikke afleverede de fortrolige dokumenter, ville han blive straffet med bøder, potentielt med fængsel.

Six4Three har anlagt retssag mod Facebook, i protest mod at Facebook har lukket muligheden for at høste personlige data fra tilknyttede apps, ikke bare fra brugeren selv, men også fra alle brugerens venner på Facebook. Det var netop den funktion, Cambridge Analytica brugte til at komme ud til hele 87 millioner brugere.