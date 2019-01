Kvinden, der står til at arve Huawei, er nu tiltalt for 23 forhold

I næsten 20 år har det kinesiske telefirma Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou, skiftevis boet i Kina og Canada og i øvrigt rejst verden rundt på Huaweis vegne. Faktisk har hun rejst så meget, at hun ifølge The Wall Street Journal har slidt syv pas op på under 10 år.

Dog har hun i flere år undgået at rejse ind i USA.

Canadiske myndigheder satte 1. december sidste år en brat stopper for alle rejserne. Under en mellemlanding i Vancouver – hun var på vej til Mexico, Costa Rica, Argentina og Frankrig i Huaweis ærinde – tilbageholdt canadiske myndigheder hende på opfordring fra USA. De har angiveligt undersøgt hende for brud på sanktioner mod Iran siden 2016.

Mandag aften dansk tid rejste amerikanske myndigheder 23 tiltaler mod Meng Wanzhou og Huawei.

Huawei og Meng Wanzhou tiltales blandt andet for at bruge det Hongkong-baserede datterselskab Skycom Tech til at sælge udstyr til Iran på trods af USA’s sanktioner mod landet.

Ifølge anklagerne fik Meng Wanzhou overbevist amerikanske banker om, at Huawei ingen forbindelse havde til Skycom Tech.

USA’s præsident, Donald Trump, og hans regering har genindført alle de sanktioner mod Iran, der ellers blev fjernet i en atomaftale i 2015. Ovenikøbet har de strammet sanktionerne, så de nu indfatter olieeksport, banker og shipping.

En anden sigtelse lyder på, at Huawei har stjålet teknologi fra konkurrenten T Mobile. Det skriver BBC.

USA’s fungerende justitsminister, Matthew Whitaker, udtalte ifølge Ritzau på pressemødet, at »Kina må holde sine borgere og kinesiske virksomheder ansvarlige i forhold til at overholde lovgivningen«.

Datter og direktør

På trods af sin anholdelse er Meng Wanzhou næstkommanderende i Huawei, verdens næststørste smartphonevirksomhed og telekommunikationsfirma med 180.000 ansatte verden over.

Det har i mange år ligget i kortene, at Meng Wanzhou en dag tager skridtet fra finansdirektør op til administrerende direktør i firmaet. Det er nemlig hendes far, 74-årige Ren Zhengfei, der er stifter af og direktør i firmaet.

Meng, der er 46 år, dimitterede fra universitetet i 1992 og indledte karrieren i China Construction Bank, men kun et år senere skiftede hun til sin fars firma, hvor hun blev ansat i sekretariatet.

Et par år senere vendte hun tilbage til universitetet, hvor hun fik en mastergrad i revision fra Huazhong University of Science and Technology. Siden 1998 har hun været i Huaweis finansafdeling, har med årene arbejdet sig op ad den interne rangstige og er nu en af firmaets mest magtfulde personer, og hun blev i 2017 af Forbes udnævnt til Kinas 7.-vigtigste forretningskvinde. Ud over at hun er finansdirektør, blev hun sidste år udnævnt til næstformand i selskabets bestyrelse.

Jørgen Delman, professor ved Kina-studier på Københavns Universitet, har tidligere fortalt til Politiken, at det er usædvanligt at se kvinder som Meng i Kinas erhvervselite.

»Generelt sidder der meget få kvinder i toppen af erhverv og politik i Kina, men det er ikke så ualmindeligt i et familieforetagende. Hun har uddannelsen og de formelle kompetencer, der skal til, og så har hun faderen, der groomer (gør i stand, red.) hende ind i systemet«, forklarer Jørgen Delman.

Selv har Meng Wanzhou forklaret til South China Morning Post, at hendes succes skyldes hendes udholdenhed. En egenskab, hun sætter stor pris på og også forsøger at indlejre i sine to børn.