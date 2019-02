YouTube er under anklage for at hjælpe pædofile og lukker nu ned for millioner af kommentarer

YouTube bliver kritiseret af Rigspolitiet og Red Barnet for at hjælpe pædofile med at finde videoer af letpåklædte børn. Vi er ved at rydde op, lover YouTube.

De er så små, at de er nemme at overse — tallene, som en række mænd har skrevet som kommentarer til 12-årige Daniellas video. På videoen kan man se Daniella og hendes dengang 8-årige lillesøster hoppe på familiens havetrampolin en varm julidag sidste sommer.

De to piger griner, laver saltomortale og skiftes til at filme hinanden, men det er ikke akrobatikken, som mændene i kommentarfeltet er interesserede i.

’0:29’, ’2:40’ og ’3:33’ står der i de tre mest populære kommentarer, der har fået mere end 100 likes. Det er ikke tilfældige talkombinationer. Det er tidskoder. Og trykker man på dem, opdager man, at tidskoderne har det tilfælles, at de markerer steder i videoen, hvor den 8-årige piges kjole flyver op, så man kan se hendes underbukser.

»Jeg vidste godt, at der sker ubehagelige ting på nettet, men det her er meget skummelt. Det er virkelig ulækkert at tænke på, at der sidder mænd på nettet og ser mine børns video på den måde. Det er da virkelig ikke rart«, siger Dianne Bertelsen, Daniellas mor, da Politiken gør hende opmærksom på de mange kommentarer, videoen har fået.

På det tidspunkt havde videoen fået 200.000 visninger.

I kommentarsporet under Youtube-videoen af Dianna Bertelsens børn, der hopper på havetrampolin, har brugere med tidskoder markeret præcis hvor i videoen, de finder indholdet særligt interessant. Andre bkommer med anstødelige kommentarer.

Oprydningsarbejde i gang

Daniellas video er blot en af flere millioner videoer med børn på YouTube, der i disse dage får slettet deres kommentarspor af videotjenestens oprydningshold. Det sker som reaktion på, at Politiken og flere andre medier kan fortælle, hvordan YouTube er blevet brugt af et netværk af pædofile til at finde videoer med mindreårige.

Her har de pædofile og andre brugere med lyssky hensigter markeret de mest sårbare øjeblikke med tidskoder, når barnet eksempelvis har spredt sine ben, bukket sig forover, eller deres badetøj er krøbet op.

Vi er ikke i mål. Og vi fortsætter med at arbejde for at forbedre os, sådan at misbrug kan fanges hurtigere Meddelelse fra Google, der ejer YouTube

Youtubes ejere, Google, vil ikke lade sig interviewe telefonisk, men over for Politiken bekræfter en talsperson, at de er bekendt med problemet med deres algoritmes anbefalinger, og at de har lukket kommentarspor på millioner af videoer med mindreårige. Derudover oplyser Google i en mail:

»Alt indhold – også kommentarer – som udsætter mindreårige for fare er afskyeligt og lodret imod YouTubes retningslinjer. Vi har med det samme slettet konti og kanaler og meldt ulovlig aktivitet til de rette myndigheder. Derudover har vi lukket for kommentarer på mange millioner videoer med mindreårige i. Men vi er ikke i mål. Og vi fortsætter med at arbejde for at forbedre os, sådan at misbrug kan fanges hurtigere«.

Sagen begyndte, da en YouTube-bruger i denne uge anklagede YouTube for at facilitere seksuel udnyttelse af børn. Han viste, hvordan YouTubes algoritme er bygget sådan, at den anbefaler relaterede videoer, der er populære hos andre brugere med samme smag — dog uden at den kan kende forskel på god og dårlig smag.

Det har haft den utilsigtede effekt, at algoritmen beredvilligt har anbefalet videoer med letpåklædte børn, når den har fornemmet, at brugeren gerne ville se videoer med små piger, der er iført badetøj, dyrker gymnastik eller danser halvnøgne.