Afsløring: Techgiganter har hørt og nedskrevet indhold fra danskeres telefoner og smarthøjtalere

Afsløringerne har ført til, at datatilsynsmyndigheder i flere lande har iværksat undersøgelser. Det har fået Apple og Google til at sætte deres praksis med optagelser på pause i hele EU. Amazon er i forhandlinger med de luxembourgske myndigheder om det samme.

Politiken har været i kontakt med det danske datatilsyn, der henviser til, at sagerne i Danmark hører under datatilsynet i det land, hvor virksomhederne har hovedsæde. Google har tysk hovedsæde i Hamburg. Der debatterer man, om det er et brud på de europæiske dataregler.

Byens kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed, Johannes Caspar, udtalte i begyndelsen af august: »Brugen af stemmeassisterede systemer i EU skal overholde databeskyttelsesforholdene, der er nedskrevet i GDPR-lovgivingen. I tilfældet med Google Assistant er der lige nu sået tvivl om det«.

Også herhjemme er Google og Apple for nylig stoppet med, at mennesker aflytter og transskriberer. Politiken har ikke haft mulighed for at interviewe Apple, men virksomheden skriver i en mail: »Mens vi foretager en grundig undersøgelse, suspenderer vi Siri-evalueringen globalt. Som en del af en fremtidig softwareopdatering vil brugerne desuden have mulighed for at vælge at deltage i evalueringen«.

Det har heller ikke været muligt at få et interview med Google, men virksomheden skriver i en mail, at de »har sat den menneskelige gennemgang af lyduddrag på pause«.

Ifølge Google gennemgår sprogeksperterne omkring 0,2 procent af alle lyduddrag: »Disse eksperter instrueres i ikke at transskribere baggrundssamtaler eller andre lyde, men kun lydbidder, der er henvendt til Google«.

Politiken har henvendt sig til tre af de underleverandører, der transskriberer lydoptagelser for techgiganterne. En af dem, firmaet Appen, er vendt tilbage.