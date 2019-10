Læs selv referatet: Retssag viser, hvordan Facebook taler med to tunger

I dag bringer Politiken noget, der let kunne være en tør kiks: et referat af et retsmøde i en fjern retssal i USA helt tilbage i maj. Puha ...

Men hvis du har den mindste interesse i kombinationen af Facebook og dit eget privatliv, vil jeg anbefale dig at læse med. For hvad du kan læse, er en ren opvisning i disciplinen at tale med to tunger:

For mens Facebook-stifteren Mark Zuckerberg på den ene side har brugt mere end et år på udadtil at bedyre, at han efter en serie skandaler nu vil gøre sit for at værne om vores privatliv, så optræder hans stjerneadvokater på den anden side i retten, hvor de modsat bruger enhver sprække i lovgivningen for at finde argumenter for, at Facebooks brugere nærmest slet ikke har en privatlivsinteresse at beskytte.

Det er dét, man kan læse ud af teksten i linket lige ovenfor. Det er en skarp ordveksling mellem en føderal dommer i USA, Vince Chhabria fra retten i Northern District of California, og Facebooks stjerneadvokat Orin Snyder, som netmediet The Verge har kaldt »the deadliest trial lawyer in tech« – USA’s giftigste techadvokat.

Det var oprindelig netmedierne Law360 og The Intercept, der i juni offentliggjorde ordvekslingen, som siden er blevet udbredt. Jeg selv blev opmærksom på retsreferatet i denne uge, da jeg i København mødte Harvard-professoren Shosana Zuboff, hvis verdensberømte bog om techgiganternes overvågningskapitalisme, ’Overvågningskapitalismens tidsalder’, netop er udkommet på dansk. Retssagen har nemlig både en interessant baggrund og et ditto perspektiv.

Baggrunden

Sagen handler om en gruppe Facebook-brugere, der mener, at Facebook har ladet dem forstå, at de selv havde kontrol over data med personlige oplysninger, alt imens Facebook i virkeligheden delte oplysningerne med en række »privilegerede« kunder som Airbnb, Lyft og Netflix.

Retssagen er en udløber af den såkaldte Cambridge Analytica-skandale, der kom frem i 2018 og handlede om, hvordan det britiske konsulentfirma Cambridge Analytica i 2015 havde fået adgang til skønsmæssigt 87 millioner uvidende Facebook-brugeres data, der siden blev misbrugt i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Den førte til, at Mark Zuckerberg måtte stå skoleret i den amerikanske Kongres, hvor han øjensynligt angrede:

»Vi mener, at alle mennesker i verden fortjener en ordentlig kontrol over deres privatliv«, sagde han blandt andet.

Så sent som 6. marts i år offentliggjorde han en ny privatlivsfokuseret vision for Facebook. »Privatliv giver folk friheden til at være sig selv«, erklærede han.

Ikke desto mindre stod en af hans advokater – se nedenfor – blot et par måneder senere i en amerikansk retssal og anfægtede Facebook-brugernes interesse i et privatliv.