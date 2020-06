EU ønsker rapporter fra Facebook om falske coronahistorier

Automatisk oplæsning

Falske og vildledende oplysninger om coronavirus har floreret i stort omfang under coronakrisen.

Det er et stort problem, som skal stoppes. Det mener EU-Kommissionen, som onsdag fremlægger en plan for, hvordan de falske historier skal bekæmpes.

Her spiller sociale medier som Facebook og Twitter en stor rolle.

Det siger Vera Jourova, som er næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for værdier og transparens, på en pressekonference onsdag.

»Det skræmmer mig, at vi så let tror på de falske informationer. Derfor skal vi blive mere robuste og kritiske som samfund. Vi skal støtte de frie og uafhængige medier, faktatjekkere og researchere«.

»Misinformationen vil fortsætte. Og det næste mål kan for eksempel være vaccineudviklingen. Derfor er det på høje tid, at vi gør noget for at få styr på det«, siger hun.

Hun anerkender, at flere sociale medier allerede gør en indsats for at håndtere misinformation i relation til coronakrisen.

Men EU-Kommissionen mener, at sociale mediers tiltag for at fremme sandt indhold og stoppe misinformation skal dokumenteres bedre.

Derfor ønsker EU-Kommissionen månedlige rapporter fra sociale medier

»Vi ved for eksempel kun det, som platformene fortæller os, men det er ikke nok«.

»De bør åbne op og tilbyde mere bevis for, at de tiltag, de har taget, også fungerer godt«, siger hun.

EU-Kommissionen vil også have, at EU-borgere bliver klædt så godt på til at genkende misinformation, at de kan hjælpe med at bekæmpe det.

»Vi skal skabe en forståelse hos borgerne, så de kan genkende falsk og vildledende indhold«.

»Platformene skal også åbne muligheden for, at offentligheden kan identificere nye trusler uafhængigt«, siger Jourova.

Lancerede kodeks for sociale medier

EU-Kommissionen har tidligere i coronakrisen lanceret et kodeks for sociale medier i kampen mod misinformation.

Det indebærer, at de sociale medier skal henvise til pålidelige kilder som for eksempel WHO eller sundhedsmyndigheder og fjerne links til falske kilder.

Facebook, Google og Twitter er med i arbejdet. Det sociale medie TikTok er på vej, og der er fortsat forhandlinger med WhatsApp.

Flere sociale medier har 'taget positive skridt' i kampen mod misinformation, mener Jourova.

De månedlige rapporter skal være næste vigtige skridt, understreger hun.

Ifølge Jourova har Google på globalt plan fjernet eller blokeret over 80 millioner coronarelaterede reklamer.

