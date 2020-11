Californien indførte krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold: Så bruge Uber og de andre 1,5 milliarder på et modangreb – og vandt

Uber vandt. Medarbejderne tabte.

Det er resultatet af afstemningen om Forslag 22 i Californien, der fjernede arbejderbeskyttelse for de mennesker, der arbejder for selskaber som Uber og Lyft. De såkaldte gig-arbejdere har kun indtægter, når de kaldes på arbejde - for eksempel via bestillinger af Uber-køreture.

Sidste år kom lovgiverne løsarbejderne til hjælp, da en lov gjorde op med selskabernes påstand om, at de var selvstændige frem for regulært ansatte, og at de ansatte dermed var berettigede til at få de lovmæssigt fastlagte minimumslønninger, løn under sygdom, barselsorlov og ikke mindst sundhedsforsikring.