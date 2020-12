YouTubes anbefalinger spillede en rolle i radikaliseringen af terroristen fra Christchurch

Det kom ikke som et chok for nogen, at terroristen fra Christchurchs rejse mod den handling, der sidste år berøvede 51 mennesker deres liv i to moskeer i New Zealand, primært foregik på internettet.

Men en ny rapport udgivet 7. december fremhæver særligt den populære videokanal YouTube i sin kortlægning af årsagerne til den radikalisering, der førte til terrorangrebet. Rapporten blev bestilt af den newzealandske regering måneden efter angrebet hos en kommision, regeringen selv havde nedsat til at granske årsagerne og forløbet op til angrebet.

Rapporten undersøgte gerningmandens historik på hjemmesider som 4Chan og 8Chan og konkluderede, at han ofte så »indhold, der promoverer højreradikale og etno-nationalistiske holdninger«, og at han havde brugte endnu mere tid på YouTube, hvor han opsøgte lignende holdninger. På den baggrund konkluderede undersøgelsen, at det var meget sandsynligt, at omgangen på YouTube har skubbet ham i retning af at blive radikaliseret.