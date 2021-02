Han er gået fra at være opvasker på Pizza Hut til at være mangemillionær og gift med Serena Williams. Mød manden bag Reddit

Det er de seneste uger lykkedes en 34-årig familiefar fra Massachusetts, der kalder sig selv for Roaring Kitty – Brølende Missekat – at starte en krig mod Wall Street, der både har fået en milliardær til at græde på tv og stenrige kapitalfondforvaltere til at ryste i knæene. Hvordan kunne det lade sig gøre? Det findes der et kort svar på: Reddit.

Ved første øjekast ligner Reddit et levn fra fortiden, og det kan være svært at overskue hjemmesiden som nybegynder, men det sociale medie har med sine 430 millioner aktive brugere vokset sig til et af verdens største af slagsen og er blevet populært verden over.