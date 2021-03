Tellis oplevelse på jobcenteret fører nu til en optrapning i kampen mod diskriminerende algoritmer

Da Telli Betül Karacan blev færdig som kandidat i statskundskab og meldte sig på jobcenteret, så hun til sin undren, at hun blev kategoriseret som ’efterkommer af ikke-vestlige indvandrere’ i det system, der afklarer hendes risiko for at ende i langtidsledighed.

»Det var meget mærkeligt. Det centrale må være, at jeg er dansk statsborger med en lang uddannelse«, siger Telli Betül Karacan.

Hun var ledig i to måneder, før hun i 2019 fik stilling som videnskabelig assistent på Dansk Institut for Internationale Studier. I mellemtiden kastede hun sig ind i et offentligt angreb på et system, der sætter borgere i bås efter etnicitet. Det blev hun angiveligt straffet for af selvsamme system (det vender vi tilbage til).

Men indsatsen har ikke været forgæves. Institut for Menneskerettigheder anbefaler i et nyt notat – ’Når algoritmer forskelsbehandler’ – at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) indfører nye regler, der sikrer mod diskrimination i den kunstigt intelligente sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet.

»Det er særligt vigtigt på det område, fordi profileringen her er rettet mod borgere, der kan være i en særligt sårbar eller udsat position«, siger chefkonsulent Marya Akhtar, der er pennefører på notatet.