Zuckerberg får brev med indbygget stikpille: Skrot dit børneinsta!

En særskilt Instagram til børn under 13 år skulle egentlig være løsningen på et årelangt problem med digital mobning, grooming og digitale krænkelser, som har resulteret i klager fra både forældre og politikere.

Men selv om platformen stadig er under udvikling, har en international samling af 35 børne- og forbrugerorganisationer nu sendt et brev til Mark Zuckerberg, stifter og administrerende direktør i Facebook, som ejer Instagram, hvor de beder ham om at skrotte planerne.

I brevet advarer de om, at en børneversion af den populære app ikke vil løse de nuværende problemer. De vurderer, at de 10-12-årige, ikke vil skifte til en »baby-version«, og at børneversionen til gengæld vil lokke endnu yngre børn til.

»Vi er usikre på, hvordan de vil løse problemerne med at børn under 13 år skal være på sociale medier. Børn og unge sammenligner sig i forvejen med andre, og vi ved at like-kulturen har en stor negativ betydning for den mentale tilstand. Det vil også ramme mindre børn«, siger digital medieekspert Camilla Mehlsen fra Børns Vilkår.