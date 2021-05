Spilindustrien er kommet på Datatilsynets radar

Det ligner ikke den moderne tids måske mest intense slagmark. Kun hist og her sidder der et menneske bag skærmene, der ligesom kontormøblerne står øde og næsten ubrugte hen. Medarbejderne rykkede 1. februar sidste år ind i et gammelt industrikvarter i Valby, men blev sendt hjem en måned senere.

Intet antyder, at det er i disse lokaler– i denne tid dog i medarbejdernes hjemmekontorer – at de vigtigste spilleregler for den digitale æra bliver skabt. Rammer, der er afgørende for danskernes sikkerhed, sundhed, borgerrettigheder og for demokratiets fremtid.

Direktøren for Datatilsynet, Cristina Angela Gulisano, overvejer at sætte lidt præg på stedet ved at indrette en lille udstilling med disketter og andre allerede antikverede effekter »for at få noget historie ind og minde os selv om, hvor hurtigt det går. Men ellers prøver vi at være fremsynede og visionære«, siger hun.

De er for tiden 58 medarbejdere, men Cristina Gulisano er på jagt efter mindst 8 flere. »Vi har relativt stor udskiftning. Ikke fordi arbejdspladsen er dårlig, men fordi mine folk ofte bliver headhuntet, når de har været her i 2-3 år. De opnår en ekspertise, som er meget efterspurgt«, siger hun. Det er især rådgivende virksomheder som advokater og revisorer, der lokker hendes medarbejdere over til sig.

Udenrigsminister Jeppe Kofod har i Politiken sammenlignet den kamp, der raser i disse år, med tiden efter Anden Verdenskrig, hvor de vestlige lande gik sammen om at bygge et nyt verdenssamfund op baseret på demokrati, retsstat og menneskerettigheder. »Vi skal gøre noget tilsvarende for teknologien; det er Vestens næste store demokratiprojekt. Mulighederne er enorme, hvis vi kan få etableret de standarder, der drejer udviklingen i den rigtige retning«, siger Jeppe Kofod.