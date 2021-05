Regeringen vil have Vestager til at sikre os mod skrammel. Eller endnu værre: farligt legetøj på nettet

Dansk Erhverv købte sidste år 50 varer på Amazon, Wish og AliExpress. Der var legetøj, mobilopladere og personlige plejeprodukter. 46 af dem levede ikke op til EU’s regler for produktsikkerhed. 42 af produkterne var så farlige, at der er blevet udsendt advarsler mod dem hos europæiske og danske myndigheder.

EU-kommissær Margrethe Vestagers fremsatte i december et forslag om digitale tjenester, der skal stramme reglerne, så også varer købt uden for EU skal leve op til EU-kravene. Platformene får pligt til at sikre sig, at de kender identiteten på dem, der tilbyder varer, så man kan finde frem til skumle typer.