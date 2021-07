Østafrika overhaler EU indenom og omfavner med glæde ny teknologi

Når en buket afskårne blomster fra Kenya lander i dit supermarked, har den været gennem 30 forskellige led – toldvæsner, sundhedsmyndigheder, eksportkontroller, importkontroller, transportører – der hver især skal have et stykke papir med et stempel fra det foregående led i kæden. I gennemsnit skal en afrikansk virksomhed udfylde 96 stykker papir for at nå frem de europæiske hylder.

Med inspiration fra en dansker og økonomisk støtte fra EU har Kenya digitaliseret processen, så det nu er væsentligt hurtigere og billigere. Efter et par år med opbygning og test blev systemet tirsdag meldt køreklart.

Og dermed overhaler Kenya Europa indenom.