Kritik: Dna-projekt er højrisikabelt for hele den danske befolkning Politisk flertal vil indsamle viden om danskernes dna i center. Det kan revolutionere sundhedssektoren, men kritikere frygter, at misbrug eller datalæk vil gøre uoprettelig skade.

Et bredt flertal i Folketinget vil iværksætte et historisk eksperiment med danskernes arvemasse, men projektet risikerer at gøre uoprettelig skade på borgernes tillid til staten.

11 myndigheder og organisationer udtaler deres klare kritik i høringssvar til lovarbejdet vedrørende Nationalt Genom Center.

Hvis loven vedtages, kan centret indsamle danske patienters genetiske materiale. Potentielt kan det bruges til at udvikle banebrydende ny medicin.

Men oprettelsen af et nationalt dna-register er så indgribende i danskernes privatliv, at det ifølge Dansk Selskab for Almen Medicin bør afgøres ved en folkeafstemning.

»Der bliver således tale om en database med højfølsomme personoplysninger om potentielt hele den danske befolkning af et omfang, vi endnu aldrig har set mage til«, skriver selskabet og tilføjer, at projektet har »vidtrækkende konsekvenser ikke blot for den deltagende del af den danske befolkning, men også for kommende generationer«.

Bekymringerne er ligeledes markante hos Institut for Menneskerettigheder, Region Nordjylland, Dansk Psykolog Forening, Datatilsynet, National Videnskabsetisk Komité, Det Etiske Råd, Region Syddanmark, Forbrugerrådet Tænk, IT-Politisk Forening og Jordemoderforeningen.

Institut for Menneskerettigheder advarer om, at centrets arbejde kan være »i strid med retten til privatliv og databeskyttelse i den europæiske menneskerettighedskonvention«.

Og selv hvis indsamlingen foretages lovligt, vil registret blive et »højrisikoprojekt«, mener IT-Politisk Forening og bemærker, at centret kan udsættes for hackerangreb eller datalæk.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) svarer, at kritikken har ført til stramninger af lovforslaget, som blev førstebehandlet i Folketinget torsdag. Blandt andet er det præciseret, at centret skal have et »højt sikkerhedsniveau«.

»Vi bygger centret op med den mest moderne teknologi og så sikkert, som det overhovedet kan være. Det bliver en markant forbedring af sikkerheden i forhold til tidligere, for historisk set har der ikke været nok fokus på it-sikkerheden på sundhedsområdet«, siger hun.

Der er afsat 100 millioner kroner til centret, men ministeren er i dialog med Danske Regioner og fonde om økonomisk støtte. Sundhedsplatformen har til sammenligning kostet 2,8 milliarder kroner.

Trods ændringerne mener syv af de elleve kritikere ikke, at deres bekymringer er besvaret i det nye lovforslag. To har ikke taget stilling. De sidste to har Politiken ikke fået kontakt til.

Frygt for glidebane

Kritikerne frygter, centret i fremtiden vil kunne bruges til dystre formål.

»Man kan frygte, at der over tid vil ske en glidning, i forhold til hvilke formål data kan anvendes til, og hvem der har adgang«, skriver Jordemoderforeningen.

National Videnskabsetisk Komité skriver, at ingen »kan gennemskue rækkevidden af fremtidig forskning i denne omfattende informationsmængde«.

Men de bekymringer er der taget hånd om, lover sundhedsministeren:

»Vi har lavet en bred politisk aftale, som omfatter alle partier undtagen Enhedslisten. Det ser jeg som udtryk for holdbarhed. Derfor deler jeg ikke bekymringerne for, at det her skulle være første skridt på vej til noget mere dystert«.