Kræftgennembrud: Danske forskere får dødelige hjernesvulster til at forsvinde

For forskerne har fundet ud af, at de ved at høste to typer celler fra patientens immunforsvar i form af hjælperceller og dræberceller fra en blodprøve, kan de få interessante ting til at ske, hvis de behandler hjælpercellerne med et særligt stof.

Jeg har aldrig set noget lignende i min karriere, fordi vi er vant til at opleve, at vi ikke kan stille meget op med de svært syge patienter. Walter Fischer Neurokirurg

Behandlingen får hjælpercellerne til at ligne kræftceller på deres overflade, og hjælpercellerne kan så i laboratoriets kunstige verden instruere dræbercellerne til at genkende kræftceller med lige præcis det udseende. Genkendelsen gør, at dræbercellerne vil mangfoldiggøre sig til en hel hær af dræberceller.

Forlænger livet

Dernæst har forskerne sprøjtet de mange dræberceller, som oprindeligt stammede fra patienten selv, tilbage i patienten, og har ad den vej fået de meget opsigtsvækkende resultater, hvor 3 ud af de 25 patienter altså oplevede, at deres hjernesvulster skrumpede ind til ingenting og forlængede deres liv med henholdsvis 18, 23 og 46 måneder.

Det er også første gang nogensinde, at det er lykkedes at få celler fra immunforsvaret dirigeret ind i hjernen hos patienter. En af udfordringerne er, at hjernen har en blodhjernebarriere, som gør det svært for immunceller at trænge ind i hjernen. At det lykkes hos patienter med glioblastom skyldes formentlig, at blodhjernebarrieren helt eller delvist bliver nedbrudt i forbindelse med sygdommens udvikling, tænker forskerne.

Våben mod andre kræftsygdomme

Den aktuelle forskning antyder også, at denne form for immunterapi måske kan blive et effektivt våben i kampen mod andre kræftsygdomme. For forskerne har observeret, at immunterapien i laboratoriets kunstige verden også kan tage livet af kræftceller, som stammer fra brystkræft, modermærkekræft og prostatakræft.

»For eksempel så vi, at immunterapien kunne tage livet af kræftcellerne i en vævsprøve taget fra en brystkræftpatient, mens de raske celler i vævet ikke lod sig påvirke af behandlingen. Det tyder altså på, at vores forsøgsbehandling er meget målrettet kræftceller. Det er måske også svaret på, at vi ikke har oplevet bivirkninger i forbindelse med behandlingen af de 25 patienter med glioblastom«, siger professor Per Guldberg fra Kræftens Bekæmpelse, som har deltaget i den aktuelle forskning.

Et universalmiddel mod kræft?

I håbet om, at forsøgsbehandlingen også kan gøre en forskel i kampen mod andre kræftsygdomme, planlægger forskerne at indlede forsøg på patienter med andre former for kræft, hvor de traditionelle behandlinger ikke kan stille noget op mod sygdommen.