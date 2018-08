Forsker Eske Willerslev har fået indonesiske kolleger på nakken efter besøg hos naturfolk Indonesiske forskere langer ud efter dansk dna-undersøgelse af havnomader. De anklager bl.a. Eske Willerslev for ikke at sikre sig etiske godkendelser af projektet.

I april var den danske genforsker Eske Willerslev medforfatter til en undersøgelse af det indonesiske bajaufolk og deres enestående dykkerevner.

I dag får han skældud, så det basker. Indonesiske forskere er utilfredse med Willerslev og hans kollegers måde at arbejde på.

De kritiserer de udenlandske forskere for ikke at sørge for at få godkendelser af deres undersøgelser af de lokale etiske råd, for at sende dna-materiale ud af Indonesien uden de korrekte tilladelser og for ikke at have indonesiske forskere med i projektet på lige fod med de øvrige deltagere.

I en artikel i det videnskabelige tidsskrift Science langer blandt andre Herawati Sudoyo fra Eijkman-Instituttet for Molekylærbiologi i Jakarta ud efter de udenlandske forskere.

»Der blev begået for mange fejl her«, erklærer han.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Eske Willerslev, der er professor på Københavns Universitet. Det har ikke været muligt på grund af ferie, men over for tidsskriftet forklarer han, at det internationale forskerhold var i god tro.

»Vi fik at vide, at Ristek-tilladelsen også omfattede en lokal etikgodkendelse, så der ikke var nogle overtrædelser af de etiske regler. Jeg vil aldrig deltage i forskning, jeg ville opfatte som uetisk. Men hvis vi har begået nogle fejl, der strider mod nationale eller internationale retningslinjer, så vil vi gerne undskylde for det«, siger han.

Nye regler skal stramme op på forskeres besøg

En indonesisk genforsker, Pradiptajati Kusuma, gik i slutningen så langt som til at antyde, at de udenlandske forskere kunne risikere fængsel, hvis deres undersøgelser var foregået efter nye regler for udenlandske forskeres arbejde i Indonesien, der i øjeblikket drøftes i landet.

»Fængsel. Det er muligt«, skrev han ifølge Science i en nu slettet tweet.

De nye regler, der overvejes i landet, kræver, at indonesiske forskere skal deltage i undersøgelserne som ligeværdige partnere, og at rådata skal overdrages landets forskningsministerium. Vedtages de regler, så kan overtrædelser udløst fængselsstraf.

Det internationale forskerhold havde fået hjælp af en forskningsassistent fra Tompotika Luwuk Banggai Universitet, der bistod med det praktiske. De havde fået alle de nødvendige tilladelser - troede de - fra Indonesiens forskningsministerium, Ristek, og troede, at alt dermed var i orden.

Men de burde også havde fået grønt lys fra mindst én af Indonesiens videnskabsetiske komitéer og skaffet en tilladelse fra sundhedsmyndighederne, inden de sendte dna-prøverne ud af landet, finder kritikerne.

Beklager eventuelle fejltrin

Over for tidsskriftet beklager den amerikanske evolutionsforsker Melissa Illardo, der i dag arbejder på Utahs Universitet, sagen:

»Jeg gjorde alt, jeg kunne, for at foretage undersøgelserne etisk og ordentligt. Det her gør mig uendelig ked af det«, siger forskeren, der har aflyst en planlagt rejse til Indonesien, hvor hun ville fortælle bajaufolket om resultaterne af undersøgelserne.

Ifølge Science havde forskerholdet flere gange skrevet til Herawati Sudoyo for at få hende til at deltage i forskningsprojektet. Men hun svarede aldrig, førend hun pludselig kritiserede sine udenlandske kolleger i Science.

Fremragende dykker har tilpasset sig livet i vandet

De undersøgelser, Eske Willerslev foretog sammen med forskningsprojektets leder, den amerikanske evolutionsforsker Melissa Ilardo, fokuserede på Bajau-folket på Sulawesi-øen. De er såkaldt havnomader og ekstremt dygtige dykkere, der kan opholde sig under vand ganske længe.