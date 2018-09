Mærsk kaster sig ind i kampen om at komme plastikforureningen til livs

Hvis alt klapper, vil det 600 meter lange u-formede flydesystem i slutningen af september nå sin destination i plastiksuppen og som en anden Pacman indsamle det plastik, som det møder og indhenter på sin vej, mens det flyder med strømmen.

Det er planen hos Mærsk at følge indsamlingen af plastik i 60 dage, og de håber, at de i den tidsperiode vil kunne fylde indtil flere containere med plastikaffald, som de kan bringe tilbage til land, hvor affaldet senere vil blive genanvendt og brugt i produktionen af nye plastikprodukter.

»Vi er virkelig stolte over af at kunne støtte installationen af The Ocean Cleanups første system. Det er givende at se, at vores marine ekspertise kan blive brugt på nye områder og til at støtte løsningen af et så vigtigt miljømæssigt problem«, siger Steen S. Karstensen, administrerende direktør i Mærsk Supply Service, i en pressemeddelelse.

Nyheden om, at Mærsk giver en stor håndsrækning til en ung ildsjæl og hans firma, som kæmper for at komme plastikforureningen til livs, vækker også glæde hos to danske eksperter.

»Det er prisværdigt, at Mærsk går ind og støtter et projekt, som ikke har nogen garanti for at lykkes, for der er ikke nogen, der har forsøgt sig med noget lignende før. På tegnebrættet er idéen med at bruge havstrømmene til at indsamle det flydende plastikaffald genial. Det bliver spændende at følge, om det også kan lade sig gøre i den virkelige verden, eller om den første efterårsstorm vil gøre en hurtig ende på projektet«, siger professor Torkel Gissel fra DTU Aqua.

Henrik Beha Pedersen, som er miljøbiolog og grundlægger af organisationen Plastic Change, glæder sig også til at følge, om det lykkes The Ocean Cleanup at rydde en stor del af den plastiksuppe op, som han selv har sejlet rundt i og været øjenvidne til.

»I medierne bliver det ofte beskrevet som om, at der bliver samlet store øer af plastikaffald af havstrømmene i verdens oceaner. Sådan er det ikke. Der kan være mellem 10, 100 eller 500 meter imellem de store stykker plastikaffald, som man møder på sin vej«, siger Henrik Beha Pedersen.

I medierne bliver det ofte beskrevet som om, at der bliver samlet store øer af plastikaffald af havstrømmene i verdens oceaner. Sådan er det ikke Henrik Beha Pedersen Miljøbiolog Plastic Change

Bag den umiddelbare glæde over projektet gemmer der sig dog også en vis skepsis hos de to danske eksperter. De er bekymret for, at den store medieomtale, som The Ocean Cleanup får og som vil blive endnu større, hvis det viser sig, at deres teknologi viser sig at være ganske effektiv, vil få verdenssamfundet til at tænke, at nu er det problem løst, og vi kan fortsætte med at svine med vores plastikaffald, som vi gjort de seneste 50-60 år.

»Man skal tænke på, at det plastikaffald, som flyder i havoverfladen kun er toppen af isbjerget og udgør under 5 procent af den plastikforurening, som rammer havet. Over 90 procent af plastikaffaldet ender på havets bund og resten er at finde dybere nede i vandsøjlen under havoverfladen eller i fødekæderne. Så hvis vi forestiller os, at det lykkes for The Ocean Cleanup at støvsuge halvdelen af plastiksuppen i Stillehavet for affald i løbet af 5 år, så har de kun løst et par procent af affaldsproblemet i den region«, siger Henrik Beha Pedersen.

Henrik Beha Pedersen mener, at det ville have en langt større effekt, hvis man forsøgte at gøre noget ved kilden til forureningen i stedet for at rydde op ved plastikforureningens endestation langt ude i oceanerne. Som for eksempel ved at rydde op i naturen langs vandløb og ved kysterne. Eller i det kystnære havvand. Derfor er Plastic Change gået med i det danske initiativ Ocean Plastic Forum, der netop har dette fokus, og hvor Mærsk også er med via Danske Rederier.

»På øerne syd for Singapore kan man køre en bulldozer ud i vandet og grave tonsvis af plastikaffald op, Jakarta-bugten er fuld af plastik og på vores egen vesterhavskyst skyller der tusind ton plastik op hvert eneste år. Jeg har stor respekt for, at Boyan Slat vil rydde op ude i verdenshavene sammen med Mærsk, men de ville få meget mere ud af anstrengelserne ved at rydde op på land eller i de kystnære havområder«, siger Henrik Beha Pedersen, som i den forbindelse opfordrer danskerne til at tage aktiv del i den globale oprydningsdag ’World Cleanup Day’ 15. september, hvor Plastic Change sammen med organisationer i 113 lande opfordrer verdens borgere til at tage familie og venner i hænderne og gå ud og rydde plastikaffald op i naturen, før det ender i havet.