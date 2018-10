Mælkevejen er stadig bulet efter at være banket sammen med en anden galakse Stjerner fra en dværggalakse slog sig ned i vor Mælkevej efter et sammenstød for en hel del år siden, viser ny forskning.

En kosmisk kollision for 10 milliarder år siden var med til at ommøblere Mælkevejen markant.

Det mener forskere, der mener at kunne påvise, at vor galakse dengang var indblandet i et velvoksent sammenstød med en dværggalakse.

I en artikel i tidsskriftet Nature fremlægger professor Amina Helmi fra det hollandske Groningens Universitets astronomiske institut og hendes kolleger deres undersøgelser af Gaia-Enceladus-galaksens møde med Mælkevejen og viser, at Mælkevejen opslugte den fremadstormende dværggalakse. Resultatet blev, at Mælkevejens midte præges af stjerner, som er et resultatet af sammenstødet dengang.

En udspilet bug i Mælkevejens midte

Følgen af det, der skete, er tydelig i dag. Mælkevejen er omkring 200 lysår i diameter med en velvoksen bule i sin midte.

MÆLKEVEJEN Galakse bestående af flere hundrede milliarder stjerner, blandt dem Solen. Det var Galilei, der i 1610 påviste, at Mælkevejen bestod af utallige stjerner, der hver for sig lyste for svagt til at kunne ses med det blotte øje. Rumstøv gør det vanskeligt at se ind i vor galakse med traditionelle teleskoper. I stedet benytter man radioteleskoper og infrarøde teleskoper for at kunne se gennem støvtågerne. Det europæiske rumsamarbejde ESA har stykket et portræt af vor galakse sammen af Gaia-satellittens billeder. Sådan ser den ud. Foto: AP/ESA Vis mere

Den bule er opstået ved mødet med Gaia-Enceladus. Og nogle af de mere bemærkelsesværdige stjerner i galaksens centrum opfører sig aparte: De er i et meget hurtigt kredsløb i modsat retning – en omstændighed, der ifølge forskerne skyldes, at de oprindeligt stammer fra dværggalaksen.

Omega Centauri-stjernehoben, der i Nature beskrives som en af de mere usædvanlige i vor galakse, kan bestå af stjerner fra Gaia-Enceladus-galaksens center.

Gaia-satellits målinger blev spillet baglæns

Teorien om de to galaksers møde og sammensmeltning bygger på målinger foretaget af det europæiske rumsamarbejde ESA’s Gaia-satellit. Den blev sendt op i 2013 med den opgave at følge en milliard himmellegemer fra sin udkigspost 150 millioner kilometer ude i rummet.

Dermed kan forskerne fastslå de nøjagtige afstande til det, der svarer til en procent af alle galaksens stjerner samt deres hastighed.

Ved så at sige at afspille Gaias målinger baglæns mener forskerne at kunne se, hvordan vore dages Mælkevej har udviklet sig. De konkluderer blandt andet, at dens indre ring – området rundt om centeret – hovedsagelig består af stjerner fra Gaia-Enceladus.

Navnet har de hentet i den græske mytologi, hvor Enceladus var barn af Gaia (Jorden) og Uranus (Himmelen). Enceladus blev begravet under Etna-vulkanen på Sicilien, hvor han fra tid til anden ryster Jorden. Siger overleveringen ifølge astronomerne i Nature.

Sådan illustrerer Nature de to galaksers dans dengang for 10 milliarder år siden. Ill.: Nature/H.H. Koppelman, A. Villalobos and A. Helmi.