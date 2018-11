Nasas rumfartøj er landet på Mars Efter et halvt års rejse på 482 millioner kilometer er et rumfartøj landet for at udforske den røde planet.

Det ubemandede rumfartøj 'Insight' er landet på Mars, oplyser den amerikanske rumfartsorganisation Nasa. I Nasas laboratorium i Pasadena i Californien sprang flyvelederne op af deres sæder og brød ud i jubel og klapsalver, da nyheden om landingen kom. Det er Nasas niende forsøg på at sende en rumsonde til Mars, siden Viking-sonden første gang landede på planeten i 1976. Ud af i alt 43 forsøg fra en række lande på at sende diverse fartøjer til Mars er 25 fejlet ifølge nyhedsbureauet AP. Enten er de gået i stykker i landingen, har ramt en forkert bane om planeten eller slet og ret mistet kontakten med Jorden. Men ud af i alt otte Mars-landinger inden 'Insight', som USA står bag, er de syv lykkedes, skriver AP. 'Insight' er det første rumfartøj, der er landet på Mars siden 2012. ritzau