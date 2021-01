Truslen fra flugtvarianter skyder et nyt vaccinekapløb i gang

Kampen mod coronavirus begyndte som en ulige kamp. Angriberen kunne let indtage den menneskelige krop, fordi vi ikke havde skyggen af et immunforsvar mod den helt nye virus.

Men så småt vil kampen vendes til vores fordel, i takt med at flere og flere verdensborgere bliver smittet med virus, og vaccinerne rulles ud, og vi dermed mobiliserer et immunforsvar mod verdens store plage.

Coronavirussen vil dog ikke give op uden kamp. For i takt med at den smitter fra person til person, vil der opstå tilfældige fejl i den genetiske kode – såkaldte mutationer. For det meste har de ikke nogen betydning for, hvordan virus opfører sig. Men en sjælden gang imellem kan en ændring give virussen en overlevelsesfordel.

Det sker, når den nye mutantvirus – den nye variant – pludselig kan omgå immunforsvaret og på ny blive en udfordring for menneskekroppen. Dem kalder man flugtvarianter.

Det er måske det, vi er vidne til lige nu, selvom formodningen hviler på et tyndt videnskabeligt grundlag: nemlig når det gælder de to smitsomme flugtvarianter fra Sydafrika og Brasilien, som hurtigt vinder frem i deres respektive lande, hvor man tidligere har oplevet store udbrud af smitte med coronavirus. Det har tændt en rød advarselslampe hos førende viruseksperter, som frygter, at flugtvarianterne vil kunne smitte nogle af dem, der allerede har haft sygdommen, og måske gøre vaccinerne mindre effektive.