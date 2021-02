Hun er lige nu på jagt efter coronavirussens oprindelse

Blå bog

Thea Kølsen Fischer

Thea Kølsen Fischer er forskningschef og overlæge på Nordsjællands Hospital. Hun tiltrådte 1. september 2020 som klinisk professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Professoratets titel er: folkesundhed, virusinfektioner og epidemier.





Tidligere var hun professor i infektionssygdomme og global sundhed ved Syddansk Universitet. Hun er medlem af Verdenssundhedsorganisationen WHO’s internationale ekspertteam, der undersøger oprindelsen af sars-CoV-2.

Thea Kølsen Fischer har tidligere været udsendt til verdens virusrelaterede brændpunkter, for eksempel et feltarbejde i Vestafrika i 1998 og et i Angola i 2005.

Hun har – hvor familien har været med – boet og studeret virusepidemier over længere perioder i andre verdensdele, blandt andet Øst- og Vestafrika samt i USA, hvor hun i 2003-05 blev uddannet i epidemihåndtering. I to år rykkede hun ud med hold fra CDC (Centers for Disease Control and Prevention) til epidemiske brændpunkter med timers varsel og kufferten pakket på forhånd.





Fra 2012 og syv år frem var hun chef for den virologiske overvågning i Danmark på Statens Serum Institut og samtidig chef for det nationale influenzacenter under WHO og dansk koordinator af det europæiske program for udbrudshåndtering.

Thea Kølsen Fischerer uddannet læge og er dr.med. i virusepidemier i Vestafrika fra Universitetet i Bergen i 2002. Hun tog også en master i offentlig ledelse på CBS i 2017. Hendes interesse for virusinfektioner opstod allerede, da hun studerede medicin, hvor hun sammen med en studiekammerat tog til Thailand for at undersøge hud- og slimhindeændringer hos hiv-smittede.





Kilder: Københavns Universitet, Kristeligt Dagblad, Nordsjællands Hospital

