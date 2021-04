Glædeligt nyt: Kroppen har antistoffer mod corona mindst 12 måneder efter sygdom

Antistoffer er y-formede og er et vigtigt forsvar mod virusinfektioner. Nu har et dansk-færøsk forskerhold som de første i verden fundet ud af, at man har antistoffer mod coronavirus i mindst 12 måneder efter, man har været smittet med covid-19. Det vækker håb om, at man er helt eller delvist immun for at blive smittet igen med coronavirus i mindst et år efter man blev smittet første gang.