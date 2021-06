To professorer: Det er deltavarianten, der skal være bekymret, og ikke os

Det er svært at forlige sig med tanken om, at en virus kan blive værre i forbindelse med en pandemi. Det er ikke desto mindre, hvad der er sket, i takt med at den aktuelle coronavirus på halvandet år har tilpasset sig sin nye vært, mennesket, med fire bekymrende og supersmitsomme virusvarianter, af hvilke deltavarianten, der blev opdaget første gang i Indien, er det sidste og måske værste skud på stammen.

Den er nemlig cirka dobbelt så smitsom som den britiske alfavariant og har spredt død, ødelæggelse og mareridtslignende tilstande i ophavslandet, Indien, og er nu på vej til at blive den altdominerende variant, som hele verden snart skal kæmpe med. Den har på nuværende tidspunkt spredt sig til op mod 100 lande og har også gjort sin entre i Danmark, hvor man forsøger at holde den nede med effektiv smitteopsporing.

Spørgsmålet er, hvor nervøse vi skal være i Danmark – og i den vestlige verden generelt – hvor der er fuld gang i vaccinationsprogrammerne, hvor man her i landet forventer, at den voksne befolkning over 15 år vil være færdigvaccineret med to skud i slutningen af september.