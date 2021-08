Guide til stjernehimlen: Se Mælkevejens hvide bånd, og spis et stjerneskud til ære for Gagarin

Hvis du drømmer om en tur i rummet, skal du slå til nu! Du kan stadigvæk nå at tilmelde dig konkurrencen om to billetter hos Virgin Galactic. Sidste tilmeldingsfrist er i dag, og vinderne udtrækkes 29. september. Læs mere og deltag her.





I dag er det nymåne og dermed potentiale for optimale observationsforhold. Start aftenen med at nyde solnedgangen, hvorefter Venus vil stå lysklart i vest-sydvest lavt mod horisonten (under fem grader). Klokken 20.30 kan Jupiter og Saturn ses cirka 10 grader over horisonten i sydøst.