Duo modtager Nobelpris i kemi for molekyleværktøj, der kaldes »lige så simpelt, som det er genialt«

Tyske Benjamin List og skotskfødte David W.C. Macmillan modtager Nobelprisen i kemi for udviklingen af et værktøj til at bygge molekyler, oplyser Svenska Vetenskapsakademien onsdag på et pressemøde i Stockholm.

Metoden hedder asymmetrisk organokatalyse og har været vigtig for den »svære kunst at bygge molekyler«.