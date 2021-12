Dansk gennembrud: Et simpelt husholdningsprodukt kan blive en vigtig joker i den grønne omstilling

En flok iværksættere fra virksomheden Seaborg, der er i gang med at udvikle små atomkraftværker, som kører på flydende salt, har besluttet at stifte en søstervirksomhed, der er døbt Hyme. Virksomheden skal realisere drømmen om at lave et termisk batteri baseret på flydende natriumhydroxid, der skal lagre overskudsstrøm fra solceller og vindmøller. Ask Emil Løvschall-Jensen (nr. 2 fra højre i korte bukser), som er medstifter af Seaborg, bliver administrerende direktør i den nye virksomhed.