Danske forskere foretager kvantespring i globalt kapløb om at udvikle fremtidens supercomputere

Længe sagde man, at en kvantecomputer nok ville være en realitet i løbet af et par årtier. Men nu er farten sat i vejret, og Ulrich Busk Hoff fra DTU mener, at man om fem-ti år i hvert fald vil se afarter optimeret til særlige formål. Her fra et tilløb til sådan en størrelse fra selskabet Quantinuum.