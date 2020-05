Astrid Haug: Det kan godt være, at Twitter nu faktatjekker Trump, men de har brug for ham

Twitter har for første gang markeret nogle af Trumps mange tweets som falske. Men uanset hvad der kommer fra Trump, vil Twitter næppe lukke hans konto. De har brug for ham.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

For første gang sætter Twitter nu en stopper for Trumps usandheder. To af hans tweets blev tirsdag markeret som falske. Twitter indsatte under hans tweets et udråbstegnsikon efterfulgt af et link med teksten: »Få fakta om brevstemmer«. På denne side finder man en række artikler og tweets fra etablerede medier som Washington Post, CNN, Bloomberg m.fl.