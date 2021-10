Chefen forsøgte at ansætte folk med Uber-scoren. Det viste sig at være helt skævt

Vitaliy Katsenelson er chef for et investeringsfirma i Denver. Da han på et tidspunkt havde brug for en ny medarbejder, fik han den idé at bede om ansøgernes Uber-score i jobopslaget. Uber-scoren er det tal fra 1 til 5, som Uber-chauffører scorer deres passagerer med, efter at de har kørt med dem.

Umiddelbart synes det at være en god idé. For en Uber-score må formodes at være en relativt neutral vurdering af, hvordan en jobansøger virkelig er som person. »Hvis du behandler en fremmed med respekt, så behandler du også kunder og kollegaer godt«, udtalte Vitaliy til finansavisen Financial Times.