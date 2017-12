I Chicago afgør politiets hemmelige algoritmer, om du er en trussel I løbet af fire år har den amerikanske storby sat 398.000 borgere på formel for at se, om de udgør en særlig risiko for vold.

Det var på en sommerdag i Chicago, at den 22-årige Robert McDaniel pludselig fik uanmeldt besøg af politiet. Uden for hans dør stod en kvindelig politibetjent, der venligt afleverede en kontant besked til ham: Hold dig fra enhver form for kriminalitet, for ellers vil det få alvorlige konsekvenser.

Ifølge den lokale avis Chicago Tribune oplyste betjenten, at hun var klar over, at hans bedste ven var blevet dræbt året forinden.

»Hun advarede ham om, at han kunne blive ramt af samme skæbne, hvis han ikke ændrede adfærd«, skrev avisen.

Robert McDaniel var overrasket. Ikke bare fordi han fik så umiskendelig en advarsel ved et uanmeldt politibesøg, men nok så meget på grund af årsagen: Han var havnet på en særlig liste over folk, der ifølge Chicago-politiets dataanalytikere har særlig stor sandsynlighed for at havne i en voldshandling.

Derfor opsøgte betjenten ham, inden han havde gjort noget, for at fortælle ham, at politiet fulgte ham og ville slå hårdt ned, hvis han trådte ved siden af.

»McDaniel havde været arresteret for mindre forhold som hashrygning og hasardspil, som er almindeligt, hvor han voksede op«, skrev avisen og videregav McDaniels egen forundring. »Jeg har ikke gjort noget, som alle andre her i området ikke også har gjort«.

Ikke desto mindre var Robert McDaniel havnet på det, der er blevet kendt som Chicago-politiets heat-liste. Den er en hel central del af det big data-styrede politiarbejde, som netop den gamle gangsterby Chicago siden 2013 har været et levende laboratorium for, og som siden har inspireret politimyndigheder i hele USA og andre dele af verden.

Hvem bliver skudt? Det ved algoritmen

Ideen er enkel: Politiet indsamler data om arresterede og unge mænd i særligt fokus, hvorefter de ved hjælp af hemmelige algoritmer scorer dem på en skala fra 1 til 500.

»Jo højere score, des større risiko for at blive enten offer for skydevåben eller gerningsmand. Hvem bliver skudt? Det ved algoritmen«, skriver den amerikanske juraprofessor Andrew Ferguson i en ny og kritisk bog om datastyret politiarbejde, ’The Rise of Big Data Policing’.

Metoden er lige så kontroversiel, som den er populær blandt politikere og pressede politimyndigheder. Sidstnævnte ser en mulighed for at fokusere politiets indsats ved hjælp af effektive data og algoritmer og – nok så vigtigt – for at standse kriminalitet og kriminelle, inden de rodes ind i den kriminalitet, som algoritmerne ser en stor sandsynlighed for.

Man kalder det hastigt voksende felt for predictive policing: Man bygger sin politiindsats på computerbaserede forudsigelser (predictions) om, hvem eller hvilke byområder man skal holde særligt øje med. I Chicago kan folk, der er blevet scoret til de maksimale 500 point på heat-listen, se frem til et forebyggende besøg af politiet, der vil advare dem om, at de er under opsyn, og at hammeren falder hårdt, hvis de begår noget ulovligt.

Overvågningsstat

Kritikerne ser konturerne af en overvågningsstat, hvor hemmelige algoritmer og ugennemskuelige data kan føre til, at mennesker udsættes for skærpet overvågning og pres fra politiets side. Og – som McDaniels historie viser – desuden finder sted, uden at de har gjort noget.

»McDaniels var ikke nogen forhærdet kriminel. Han havde kun en dom for en mindre forseelse, men var alligevel havnet på listen«, konstaterer Andrew Ferguson i sin bog og fremhæver, at politiet selv oplyste, at det skyldtes, at hans bedste ven var blevet dræbt året forinden: »Ifølge algoritmerne øgede hans personlige tab hans risiko for involvering i vold«.

Ferguson har bestemt også eksempler på, at politiet rammer plet, men påpeger, at tænketanken Rand i 2016 dumpede en første udgave af Chicago-politiets heat-liste, hvis officielle navn i øvrigt er strategic suspect list (en strategisk liste over mistænkte).

Ifølge Rand kunne denne første udgave, som siden er blevet ændret flere gange, ikke bruges til at sige noget om hverken ofre eller gerningsmænd.

Nok så vigtigt for kritikerne er den manglende gennemsigtighed i algoritmer og data og dermed fraværet af en offentlig debat om, hvad der egentlig styrer politiets arbejde: Er algoritmerne eksempelvis særligt opmærksomme på hudfarve? På køn? På bestemte boligkvarterer? Og er det i givet fald i overensstemmelse med et samfund, hvor alle i princippet er lige for loven? Eller er det stigmatiserende, og fastholder det folk i bestemte mønstre?

I Chicago har flere journalister forsøgt at få indblik i politiets algoritmer, der styrer den nu fire år gamle heat-liste, og efter et hårdt tovtrækkeri lykkedes det i foråret avisen Chicago Sun Times at komme et stykke af vejen.

For det første fandt avisen ud af, at politiet ikke blot har nøjedes med at screene byens mest hårdkogte kriminelle, selv om Chicagos politikommissær, Eddie Johnson, så sent som i 2016 erklærede, at det blot var 1.400 kriminelle, der styrede våbenkriminaliteten i byen.

»Listen er langt bredere og mere omfattende, end Johnson og andre politifolk har givet udtryk for«, konstaterede Chicago Sun Times i maj: »Den rummer flere end 398.000 navne og omfatter alle, der har været arresteret og afgivet fingeraftryk siden 2013«.

Eller som føromtalte Andrew Ferguson formulerede det i Time Magazine i oktober: »Næsten 400.000 chicagoborgere har nu en officiel politirisikovurdering«.

Chicago har 2,7 millioner indbyggere.

Dem på listen

Ifølge oplysningerne til Chicago Sun Times har næsten halvdelen af dem, der står i toppen af politiets heat-liste, aldrig været arresteret for ulovlig våbenbesiddelse. Omkring 13 havde aldrig været sigtet for vold. Og 20 af de 153, som blev vurderet som allermest udsatte for voldskriminalitet som enten offer eller gerningsmand, havde aldrig været arresteret for hverken våbenbesiddelse eller vold.

Ifølge politiets oplysninger til avisen kan der være flere grunde til, at man alligevel havner på heat-listen: De kan være blevet skudt eller overfaldet. De kan være identificeret af politiet som bandemedlem. Eller de kan for nylig have været arresteret for forhold, der ikke er relateret til vold.

»Ligesom en kreditvurdering er strategic suspect-listen blot et redskab, der beregner en risiko«, forklarede en talsmand for politiet, Anthony Guglielmi, dengang til avisen: »Folk kommer kun på vores radar, hvis de har en score på 250 eller derover«.

Risikovurderingen afhænger af i hvert fald af otte forhold: arrestationer for våbenkriminalitet, voldskriminalitet eller narko, antal gange, en person er blevet skudt eller overfaldet, alder ved seneste arrestation, bandemedlemskab og en formel for, om folk er blevet mere kriminelt aktive over tid. Hvor meget hver enkelt faktor vejer i den samlede vurdering, er en hemmelighed.

Det helt store spørgsmål er, om vi ønsker et politi, der tildeler hver eneste arresterede person en score, uanset om personen udgør en høj eller lav risiko Andrew Ferguson

Og skal man tro politiet selv, virker metoden: »I alle de seks politidistrikter, hvor vi har udrullet den nye teknologi, er antallet af skudepisoder reduceret med en fjerdedel i forhold til sidste år, hvilket er mere end i byen som helhed«, skrev Chicagos politikommissær Eddie Johnson for nogle uger siden i et indlæg i Chicago Sun Times.