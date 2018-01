Youtube strammer reglerne efter flere skandaler

Det bliver sværere fremover for små kanaler at tjene penge via reklamer på Youtube.

Det oplyser videonetværket i et blogpost, der blev offentliggjort i tirsdags, og som kan læses her.

Førhen skulle videoerne på en Youtube-kanal akkumulere i alt 10.000 visninger for at blive godkendt til det såkaldte partnerprogram, der er en forudsætning for at få vist reklamer på sine videoer.

Det strammes nu signifikant, og fremover skal en kanal have 1.000 abonnenter, og videoerne skal være vist samlet set i 4.000 timer i løbet af de sidste 12 måneder.

Altså er der ikke længere et krav om antal visninger, men i stedet et krav om hvor lang tid videoerne samlet set er blevet vist, og hvor mange der har valgt at trykke 'abonner'.

En kanal, der lige akkurat når den grænse, vil ifølge Youtube indtjene omkring 4 dollar om måneden.

For eksisterende kanaler, der allerede er i partnerprogrammet, træder reglerne først i kraft 20. februar.

»Det (reglerne red.) vil hjælpe os med i fremtiden at forbedre vores muligheder for at identificere indholdskabere, der bidrager positivt til fællesskabet og hjælpe os med at kanalisere flere reklamepenge deres vej (og væk fra de dårlige aktører)«, lyder det i blogpostet.

Samtidig vil de nye standarder hjælpe videoneværket med hurtigere at få fundet frem til upassede videoer og forhindre dem i at tjene penge, lyder det fra Youtube, der i løbet af de sidste par år har kæmpet med flere sager om upassende indhold.

Upassende indhold en masse

Det kan nemlig være svært at styre et medie, hvor der uploades flere hundrede timers videoindhold hver eneste minut.

Ofte får stødende eller direkte ulovligt indhold lov til at ligge frit tilgængeligt alt for længe, inden det opdages og fjernes fra platformene.

I marts sidste år kom det frem, at reklamer i mange tilfælde blev vist i forbindelse med stødende indhold, hvilket medførte, at flere store annoncører i en periode stoppede samarbejdet med Youtube.

Samtidig blev Youtubes største stjerne Felix Arvid Ulf Kjellberg kendt som Pewdiepie beskyldt for at være anti-semitisk, og som om det ikke var nok, blev det afsløret, at mere end 150.000 videoer rettet mod børn var blevet fjernet fra Youtube, fordi de indeholdt stødende materiale - blandt andet børn, der blev mishandlet.

Videoer der var kamofleret med titler såsom: »Lær farverne med Elsa fra Frozen«.

Og sidst men ikke mindst blev Logan Paul - en meget populær youtuber - fjernet fra Google Preferred-programmet, der er et eksklusivt partnerprogram reserveret til de 5 % største kanaler, da han for et par uger siden offentligjorde en video med en død mand, der havde begået selvmord i den japanske Aokigahara skov.

Videoer skal screenes manuelt

Efter hver skandale har Youtube lovet, at få styr på deres platform, hvilket nu resulterer i en yderligere stramning af reglerne for, hvornår indholdproducenterne kan tjene penge på reklamer.

Derudover oplyste Youtubes administrerende direktør Susan Wojcicki i december, at der skal ansættes en hær af screeners - omking 10.000 ved udgangen af 2018 - til at gennemse videoer fra kanaler, der er i Google Preferred-programmet.

Det skriver Wired.

På den måde kan annoncørerne være sikre på, at deres reklamer kun optræder i videoer, der er godkendt i henhold til Youtubes retningslinjer af en 'rigtigt menneske'.