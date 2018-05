Facebook følger dine fodspor på nettet: Snart får du lov at tage dine cookies ud af munden på Zuckerberg

Med Cambridge Analytica-sagen i bakspejlet er de fleste Facebook-brugere formentlig efterhånden opmærksomme på, at det, de deler på Facebook, bliver indsamlet og brugt til alt fra analyse og marketing til politiske kampagner.

Der er dog færre, som er klar over, at Facebook også holder øje med, hvilke sider vi besøger uden for Facebook. Hver gang du besøger en side, som samarbejder med Facebook - og det gør de fleste større hjemmesider - bliver dit besøg registreret og gemt.

Og i modsætning til de opslag, billeder og beskeder, du deler på Facebook - som du selv kan bestemme, om du vil dele - har du ikke mulighed for at begrænse, hvor meget det sociale medie følger med i dit liv uden for Facebook.

Indtil nu.

Som endnu et led i sin månedlange undskyldningsturné, efter det kom frem, at analysevirksomheden Cambridge Analytica havde fået fat i mere end 87 millioner brugeres Facebook-data, kunne Facebook-direktør Mark Zuckerberg i tirsdags annoncere endnu en ny privatlivs-funktion.

Med et enkelt klik på knappen skal det fremover være muligt at bede Facebook om ikke at gemme oplysninger om, hvilke sider man besøger uden for Facebook. Lidt ligesom du allerede i dag kan slette dine cookies og rydde din browserhistorik i din internetbrowser. Samtidig får Facebook-brugere også mulighed for at slette de oplysninger, som Facebook allerede har indsamlet om din færden uden for Facebook.

»Det er et forsøg på at imødekomme den kritik, der har været af Facebook. På den måde er det et godt tiltag, der vil give brugeren mere kontrol over sine data og gøre det muligt at slette data uden helt at slette sin profil«, siger Astrid Haug, rådgiver i digital strategi og sociale medier.

Mens hun mener, at den nye funktion er et skridt i retning mod et mere privat Facebook, så har hun stadig sine tvivl om, hvor effektivt det egentlig vil være.

»Det giver brugerne noget mere kontrol, men der er stadig meget af det, som Facebook opsnapper om os, som vi ikke har kontrol over. Vi er stadig meget langt fra der, hvor man kan sige, at man har 100 procent kontrol over sin egen data. Samtidig kan jeg også være i tvivl om, hvor mange brugere, der overhovedet vil benytte sig af muligheden«, siger Astrig Haug.

Tilliden er væk

Udrulningen af den nye funktion vil da heller ikke betyde, at Facebook helt holder op med at følge dine digitale fodspor. Dine sidebesøg bliver stadig registreret og lagret, men vil ikke, ifølge tech-giganten, blive koblet til din identitet eller profil, men blot brugt til generelle analyser om Facebook-brugeres adfærd.

Den model har rådgiver i digital kommunikation Benjamin Rud Elberth ikke meget tiltro til.

»Jeg har ikke tillid til, og jeg synes heller ikke, at brugerne skal have tillid til, at man lagrer data, uden at man ved, præcis hvad det vil blive brugt til i fremtiden«, siger Benjamin Rud Elberth, og fortsætter:

»Vi kan ikke være sikre på, at det, vi giver samtykke til i dag, bliver brugt til det, vi faktisk har givet samtykke til, om fem år. Så hvis man virkelig vil give brugerne privatliv, hvorfor så ikke lave en knap, der helt stopper for indsamling af data om os på sider uden for Facebook?«.

Det vides endnu ikke præcist, hvornår den nye funktion bliver tilgængelig for danske brugere.