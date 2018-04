Mere end 40.000 danskeres Facebook-oplysninger kan være blevet misbrugt

Op til 41.820 danske Facebook-brugeres data kan være solgt til analysevirksomheden Cambridge Analytica i strid med Facebooks regler.

Det er oplysninger om blandt andet fødselsdage e-mail-adresser, billeder og Facebook-likes, som blev indsamlet i 2014 af applikationen ’This is your digital life’ (Her er dit digitale liv, red.).

Under dække af at være en personlighedstest, derindsamlede informationer til forskning, tilbød ’This is your digital life’ en personlighedsanalyse og et lille beløb, mod at man gav adgang til ens Facebook-oplysninger.

Det tilbud tog omkring 300.000 Facebook-brugere imod - og blandt dem syv danskere - men fordi applikationen også fik adgang til oplysninger om alle deres venner, endte ’This is your digital life’ med at indsamle data om helt op til 87 millioner Facebook-brugere. Heraf knap 42.000 danske brugere, som - med undtagelse af syv - aldrig gav samtykke til det.

De mange millioner brugeres data blev dog ikke kun benyttet til forskning, men også solgt til Cambridge Analytica, der efterfølgende har ført databaserede kampagner for blandt andre Donald Trump og pro-Brexit-gruppen Leave.Eu.

Ingen dansk undersøgelse

Selvom det nu er kommet frem, at flere tusinde danskere kan være omfattet af sagen, har Datatilsynet ingen planer om at iværksætte en undersøgelse. De venter i stedet på besked fra det britiske datatilsyn, som har ransaget Cambridge Analyticas kontorer, og nu arbejder på at finde ud af, hvordan de mange millioner brugeres oplysninger er blevet brugt, og hvilke love, der er blevet overtrådt.

»Vi har fuld tillid til, at vores engelske kollegaer gør, hvad de skal, og de holder os løbende opdateret. Det ville ikke skabe andet end forsinkelser og forvirring, hvis vi begynder at blande os. Når de så kommer frem til nogle resultater, vil vi vurdere, om der er sket brud på dansk lovgivning«, siger kontorchef Peter Knudsen.

Hvis det skulle vise sig, at danske brugeres data er blevet indsamlet eller benyttet i strid med persondataloven, vil det heller ikke være Datatilsynet, der rejser sag mod Facebook eller Cambridge Analytica.

»Det ville formelig være vores kollegaer i England, der fører sagen på vegne af alle de personer og de lande, som er berørt af det her«, forklarer Peter Knudsen.

Symptom på et større problem

Det er da heller ikke sikkert, at de 41.820 danskeres oplysninger har været af stor interesse for Cambridge Analytica, der, så vidt vides, ikke har opereret i vores lille andedam. Men datamisbruget er alligevel vigtigt, fordi det er et symptom på et større problem, mener Stine Lomborg, lektor ved Københavns Universitets Institut for Medier, Erkendelse og Formidling:

»Det, som den her sag bør gøre os opmærksom på, er, at der hele tiden bliver indsamlet oplysninger om os på internettet. Og selv om meget af det ikke bliver brugt til noget med det samme, så kan det blive brugt til noget i fremtiden. Det er meget svært at gennemskue på forhånd, hvem præcis, der ender med at have data om dig, og hvornår den slags fremtidige anvendelser er problematiske«, siger Stine Lomborg.

Cambridge Analytica har flere gange forklaret, hvordan virksomheden kunne bruge personlige oplysninger sammen med psykologiske analyser til eksempelvis at udpege særligt påvirkelige vælgere eller forme budskaber skræddersyet til den enkelte modtager. Det er de langt fra den eneste virksomhed, der specialiserer sig i - ligesom Facebook langt fra er de eneste, der indsamler oplysninger om vores færden på internettet.