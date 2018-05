Hvordan går det egentlig med klimaet?

Sundhed

Risikoen for at blive dræbt af varme eller varmerelaterede sygdomme er vokset støt siden 1980. Omkring 30 procent af verdens befolkning lever nu under klimatiske forhold, hvor der mindst 20 dage om året forekommer potentielt dræbende varmegrader, oplyser WHO i sit bidrag til den årlige status.

Siden 2000 er antallet af mennesker, der er udsat for hedebølger, vokset med 125 millioner.

Flygtninge og migration

I 2017 faldt antallet af personer, der måtte forlade hjemegnen på grund af vejret. Den mest alvorlige udvandring fandt sted fra Somalia, der blev ramt af tørke. 892.000 måtte flytte til andre dele af landet, viser UNHCR's bidrag til den aktuelle klimastatus.

Tallene svinger voldsomt. I 2016 blev 23.5 millioner mennesker fordrevet af vejret, de fleste fra oversvømmelser og storme omkring den asiatiske del af Stillehavet.

Mønsteret er, at de pludselige, ekstreme vejrbegivenheder som storm og oversvømmelser får folk til at flytte internt i landet. De mere langvarige, såsom tørke, ørkendannelse, havstigninger og kysterosion, kan få de ramte til at søge udenlands. De kan derved forstærke skabe eller forstærke konflikter mellem befolkningsgrupper.

Sammenhæng mellem global opvarmning og vildt vejr

2017 bød samlet set ikke på flere eller mere voldsomme orkaner end normalen. De usædvanligt mange og voldsomme orkaner i Nordatlanten blev opvejet af færre og mindre voldsomme orkaner i det nordlige Stillehavet og på hele den sydlige halvkugle.

Forskerne har i de seneste år interesseret sig meget for, om og i hvilket omfang de ekstreme orkaner og andre ekstreme vejrbegivenheder kan knyttes sammen med global opvarmning og i hvilket omfang. Den seneste oversigt viser 27 analyser af ekstreme begivenheder, hvoraf 21 fandt, at klimaforandringer var en betydningsfuld faktor i den konkrete begivenhed.

Havstigninger

Stigende vandstand i havene er formentlig en af de mest alvorlige virkninger af den globale opvarmning. Hovedparten af stigningen kommer af, at vandet fylder mere, når det bliver varmere. Smeltende gletschere og indlandsis bidrager også væsentligt.

I 2016 og første del af 2017 holdt havstigningerne sig i ro efter en voldsom stigning, udløst af El Niño. Siden midten af 2017 er havene imidlertid atter begyndt at stige. De er nu steget med 8 centimer siden 1993 og kurven går stejlt opad.