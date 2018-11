Dna-jagt fører Eske Willerslev til sydamerikanske huler

Har der været mennesker i Amerika, længe før vi troede?

Det spørgsmål jagter dna-detektiven Eske Willerslev svar på. Nye dna-analyser har bragt hans forskerhold tættere på sandheden, og jagten fører ham næste gang til huler i Sydamerika.

Willerslev, som er professor ved Center for GeoGenetik ved Københavns Universitet og University of Cambridge, har stået i spidsen for et nyt studie, der netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science.

Forskerne har blandt andet undersøgt nogle mere end 10.000 år gamle kranier og knoglerester, som den danske arkæolog Peter W. Lund i 1840 fandt i en hule i Brasilien.

På indersiden af kranierne har de fundet dna-spor, som stammer fra folk, der levede på øer i en del af Stillehavet kaldet Australasien. Det er ikke set hos andre oldtidsmennesker fra det amerikanske kontinent.

»Vi har ikke set signalet blandt nogen andre prøver i Amerika. Det åbner muligheden for, at der har været en indvandring til Amerika, som er meget meget ældre, end det vi ellers har set«, siger Eske Willerslev til Ritzau.

»I artiklen kan vi ikke forklare, hvordan de er kommet ind. Men det åbner muligheden for et kapitel i amerikansk arkæologi, som ingen troede fandtes«, lyder det fra forskeren.

Øreknogle fra et af Brasiliens ældste skeletter

Dna-analyserne viser også, at amerikanske indianeres forfædre befolkede Amerika 'ekstremt hurtigt' og tilpassede sig vidt forskellige miljøer, fortæller Eske Willerslev.

»Nogen har troet, at det gik meget langsomt. At man byggede en gruppe op, og at man så spredte sig, da ressourcerne blev få. Det er slet ikke det, vi ser. Det er indianere på speed, vi taler om her«, siger han.

Eske Willerslev er netop vendt hjem fra Rio de Janeiro i Brasilien. Her fik han en knogle fra et oldtidsskelet med hjem. Den kan vise sig at blive det næste store gennembrud i kortlægningen af de oprindelige amerikaneres historie.

En voldsom brand ødelagde i september Brasiliens nationalmuseum. Men knoglen blev tilsyneladende reddet.

»Man mener, det er det ældste skelet i Brasilien. Det hedder Lucia. I en halvsmeltet kasse lå der lidt af kraniet tilbage«.

»Vi fik lov til at tage en af øreknoglerne for at se, om vi kan få dna ud af det. Det har været opvarmet til enorme temperaturer, så vi må se, om vi kan få noget ud af det«, siger han.

Derudover håber han, at han ved at udforske sydamerikanske huler kan blive endnu klogere på historien om indvandringen til Amerika.

»Jeg vil besøge hulerne og tage jordprøver for at se, om jeg kan udvinde menneske-dna direkte fra jordprøverne«, lyder planen fra Eske Willerslev.

