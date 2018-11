Afgående Facebook-topchef tager ansvaret for smædekampagne

Facebook er endnu engang kommet i modvind. Denne gang for at hyre et pr-bureau til at føre en smædekampagne mod kritikere af det sociale medie.

Og denne gang tager virksomhedens afgående kommunikationschef skraldet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kommunikationschef Elliot Schrage tager i en skriftelig meddelelse ansvaret for den kontroversielle hyring af pr-firmaet Definers Public Affairs.

Facebook har opsagt samarbejdet med firmaet, efter afsløringer i avisen New York Times tidligere i november.

Her kunne man læse, at pr-firmaet har spredt miskrediterende informationer om Facebooks kritikere og konkurrenter. Blandt andet Google og Apple.

Meldingen fra den afgående kommunikationschef kommer, netop som Facebook har annonceret en undersøgelse af brugen af pr-firmaet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

PR-bureaus rolle voksede

Ifølge Schrage blev Definers Public Affairs hyret i 2017 i et forsøg på at modarbejde et stigende pres fra konkurrenter og medier, som ønskede statsregulering af Facebook.

Men pr-firmaets rolle voksede siden, oplyser han. Blandt andet til også at undersøge Facebooks konkurrenter og kritikere.

»Ansvaret for disse beslutninger ligger hos kommunikationsafdelingens ledelse. Det er mig«, lyder det fra Schrage i en meddelelse.

Kritikere mener, at det er belejligt, at Schrage tager skraldet. Han annoncerede nemlig i juni, at han snart vil træde tilbage efter omkring et årti i virksomheden.

Facebooks direktør, Mark Zuckerberg, og topchef Sheryl Sandberg har hidtil fastholdt, at de blev overraskede over afsløringerne i New York Times.

Sandberg skriver dog i forbindelse med Schrages udtalelse:

»Jeg vil gøre det klart, at jeg har ansvar for kommunikationsafdelingen, og jeg tager ansvaret for deres arbejde og de pr-bureauer, vi arbejder med«.

Hun har tidligere sagt, at hun ikke havde nogen erindring om samarbejdet med Definers Public Affairs.

ritzau