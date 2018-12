Forskere: Termitter har skabt verdens største byggeplads

Det kan også forklare den meget regelmæssige afstand mellem dyngerne. I første omgang havde Funch og Martin antaget, at den skyldtes konkurrence mellem de enkelte termitkolonier. Men når de tog en termit fra én bunke og satte den ved siden af en termit fra nabobunken, opstod der ingen konflikt, hvilket de tolker som et tegn på, at termitterne kommer fra samme familie.

Derfor må det regelmæssige mønster ifølge forskerne skyldes, at det har været hensigtsmæssigt for termitterne at placere affaldsbunkerne med den indbyrdes afstand.

Når der er aktivitet i boerne, skyder nye dynger op og bliver mellem 120 og 150 centimeter høje i løbet af et par år, fortæller Roy Funch. Der lader ikke til at være nogen aktivitet i de fleste af de ældre dynger, men forskerne ved ikke med sikkerhed, om det også betyder, at termitterne helt har forladt boet. Måske har de ikke behov for at grave yderligere jord op på området, når de bliver færdige med at bygge de underjordiske tunneler.

Mens de folk, der bor i området, længe har kendt til termitboerne, havde kun ganske få udenforstående hørt om dem. En stor del af termitternes bygningsværk har været skjult af krat i de uvejsomme busksteppeagtige områder, der kaldes caatinga.

»Det må være grunden til, at man ikke har opdaget dem før«, siger Roy Funch: »Man har ikke opdaget dem på grund af den lokale vegetation, og det er jo også sjældent, at forskere lægger vejen forbi på de her kanter«.

Kortvarigt ædegilde

En stor del af året når temperaturerne op på 37 grader, nogle gange endnu højere, og træerne er helt afsvedne. Efter en kort regntid bliver landskabet grønt, hvorefter bladene falder af træerne, og landskabet atter fremstår råt og ubeboeligt.

»Disse termitter lever af visne blade og plantemateriale, og én gang årligt skal de for alvor tage for sig af retterne« siger Stephen Martin.

Dengang man begyndte at afskove og rydde dele af området, fik man efterhånden øje på termitternes affaldsbunker. Og for omtrent 10 år siden blev Googles satellitbilleder så skarpe, at Roy Funch kunne se de enkelte dynger. Det fik ham til at beslutte sig for at køre ud til nogle af områderne og undersøge, hvad det var for nogle sære bunker.

Stephen Martin fortæller, at han gerne vil studere det indbyrdes forhold mellem insekterne og vegetationen. Når vegetationen bliver ryddet, ligger dyngerne tilbage, men termitterne bevæger sig nok videre, fordi de ikke længere kan finde blade, de kan æde.

Forskerne vil også gerne have mulighed for at observere termitternes ’ædegilde’ efter blomstringstiden, ligesom de ønsker at undersøge nærmere, hvad termitterne foretager sig resten af året.