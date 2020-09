Vestager appellerer: Apple må ikke slippe for skat

EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har appelleret en EU-dom fra juli, der gav grønt lys for Apples skattearrangement med Irland, hvor techgiganten har sit europæiske hovedsæde. »Kommissionen mener med al respekt, at EU-Domstolen har begået en række juridiske fejl«, siger Margrethe Vestager i en erklæring.

Dommerne var enige med Vestager i, at særlige skattearrangementer, der begunstiger udvalgte virksomheder, kan betragtes som ulovlig statsstøtte. Men dommerne mente ikke, at kommissionen havde løftet bevisbyrden for, at det irske arrangement er ulovligt.

Apple har ifølge kommissionens beregninger betalt ned til 0,005 procent i skat og kræver, at Apple skal efterbetale 14,3 milliarder euro, lidt over 100 milliarder kroner, til den irske stat.