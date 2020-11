Uber vinder folkeafstemning: Slipper for at betale mindsteløn i Californien

Uber og lignende virksomheder satsede over 200 millioner dollars – 1,3 milliarder kroner – på at overbevise de californiske vælgere om, at de fremover skal være undtaget fra reglerne om mindsteløn, løn under sygdom, sygesikring, arbejdsløshedsforsikring og andre rettigheder for lønmodtagere.

Det er ny rekord. Aldrig før er der brugt så mange penge på at sikre et ja til en folkeafstemning, hverken i Californien eller andre steder i USA.

Men det lykkedes. Ved en folkeafstemning, der blev afholdt samtidig med præsidentvalget tirsdag, sagde næsten 60 procent af vælgerne ja.