Facebook undgik gentagelse af sine fejl i 2016. Men 2020 blev meget værre

Trods massive investeringer i både mandskab og teknologi har Facebook problemer med at holde løgne om valgoptællingen og opfordringer til vold væk fra sin platform i kølvandet på det amerikanske valg.

Facebookgruppen Stop the Count nåede at leve i et helt døgn og samle 320.000 brugere, før den blev lukket ned. Først 22 timer efter at gruppen blev oprettet, blev Facebooks valgvogtere opmærksomme på den hurtigst voksende gruppe på det sociale medie nogen sinde, der på et tidspunkt fik over 10 nye medlemmer i sekundet. Det tog yderligere et par timer at konstatere, at den forsøgte at tilskynde til vold.

Gruppen blev lukket ned efter et døgn, men på det tidspunkt havde den allerede tjent sit formål. Billeder, videoer og vidneudsagn, der angiveligt skulle bevise valgsvindel til fordel for Joe Biden, blev slået op med få minutters mellemrum. Derfra blev de spredt til Twitter, YouTube og højreorienterede nyhedsmedier.